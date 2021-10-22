В Испании населению вернут штрафы за нарушение ковидорегуляций

Правительство Испании поручило вернуть жителям страны оплаченные штрафы за нарушение карантинных мер весной прошлого года.

Решение было принято после того, как в середине июля Конституционный суд заявил, что счёл противоречащими основному закону страны некоторые ограничительные меры -- в частности, домашнюю изоляцию.

Жалоба в Конституционный суд была подана крайне правой партией "Вокс", представители которой указали, что домашняя изоляция противоречила Конституции, поскольку для принятия такой меры необходимо введение в стране режима чрезвычайного положения, а не повышенной готовности.



