 

В Испании населению вернут штрафы за нарушение ковидорегуляций

 
Правительство Испании поручило вернуть жителям страны оплаченные штрафы за нарушение карантинных мер весной прошлого года. 
Решение было принято после того, как в середине июля Конституционный суд заявил, что счёл противоречащими основному закону страны некоторые ограничительные меры -- в частности, домашнюю изоляцию.
Жалоба в Конституционный суд была подана крайне правой партией "Вокс", представители которой указали, что домашняя изоляция противоречила Конституции, поскольку для принятия такой меры необходимо введение в стране режима чрезвычайного положения, а не повышенной готовности.

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