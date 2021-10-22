В Испании населению вернут штрафы за нарушение ковидорегуляций
- 22.10.2021, 21:44,
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Правительство Испании поручило вернуть
жителям страны оплаченные штрафы за нарушение карантинных мер весной прошлого года.
Решение было принято после того, как в середине июля Конституционный суд заявил, что счёл противоречащими основному закону страны некоторые ограничительные меры -- в частности, домашнюю изоляцию.
Жалоба в Конституционный суд была подана крайне правой партией "Вокс", представители которой указали, что домашняя изоляция противоречила Конституции, поскольку для принятия такой меры необходимо введение в стране режима чрезвычайного положения, а не повышенной готовности.