 

В Испании впервые аннулирован штраф за нарушение карантина

 
Суд Мадрида аннулировал штраф, наложенный на несовершеннолетнюю жительницу страны за нарушение карантинных мер, которые были приняты в рамках режима "повышенной готовности". 

В середине июля испанский Конституционный суд заявил, что считает противоречащими основному закону страны некоторые ограничительные меры, введённые весной прошлого года. В частности, речь идёт о режиме домашней изоляции. Решение суда Мадрида основывается именно на постановлении КС. В результате штраф в размере €601 в отношении испанки должен быть аннулирован, и это первое подобное решение.


Жалоба в Конституционный суд была подана правой партией "Вокс", представители которой указывают, что домашняя изоляция противоречит Конституции, поскольку для принятия такой меры необходимо введение в стране режима чрезвычайного положения, а не "повышенной готовности". 

 

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