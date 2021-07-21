В Испании впервые аннулирован штраф за нарушение карантина

В середине июля испанский Конституционный суд заявил, что считает противоречащими основному закону страны некоторые ограничительные меры, введённые весной прошлого года. В частности, речь идёт о режиме домашней изоляции. Решение суда Мадрида основывается именно на постановлении КС. В результате штраф в размере €601 в отношении испанки должен быть аннулирован, и это первое подобное решение.





Жалоба в Конституционный суд была подана правой партией "Вокс", представители которой указывают, что домашняя изоляция противоречит Конституции, поскольку для принятия такой меры необходимо введение в стране режима чрезвычайного положения, а не "повышенной готовности".