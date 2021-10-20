 

В Новгороде судят "чёрных риэлторов", убивавших москвичей

 

Новгородский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы -- Александра Аверкина, Габиля Велиева, Гусейна Гусейнова, Эмина Салимова и Сурхая Гейдарова, -- обвиняемых в убийстве семерых жителей Москвы.

В 2007 году в Новгородской области были убиты семеро москвичей с целью завладеть их столичными квартирами. Организовывали сделки Аверкин, Велиев, Гусейнов, Салимов и Гейдаров.

Непосредственные исполнители убийств москвичей уже были наказаны в 2014 году. 



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APN.ru