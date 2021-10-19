Силуанов: на ковид уходит 3,6 млрд рублей в день

Министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации назвал суммы, уходящие на ковид:

"В среднем у нас на COVID в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день. Сейчас, при особой ситуации, при всплеске заболеваний - 3,6 млрд рублей в день. Представляете, какие огромные деньги!"

При этом он отметил, что люди не перестали болеть другими болезнями:

"Безусловно, задача состоит в том, чтобы, несмотря на рост заболевания этой инфекцией, плановая помощь сохранялась и так же оказывалась. Потому что действительно, люди у нас не перестают болеть и другими болезнями. Здесь ни в коем случае нельзя меньше внимания обращать на лечение иных, не связанных с ковидом, болезней".

Минфин и Минздрав РФ подготовили предложения о дополнительном предоставлении средств в 2021 году на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на сумму в 56 млрд рублей. При этом в 2021 году дополнительно на поддержание системы здравоохранения уже было выделено более 80 млрд рублей.