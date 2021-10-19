 

Силуанов: на ковид уходит 3,6 млрд рублей в день

 

Министр финансов РФ Антон Силуанов в Совете Федерации назвал суммы, уходящие на ковид:

"В среднем у нас на COVID в день тратилось при обычной обстановке около 2 млрд рублей в день. Сейчас, при особой ситуации, при всплеске заболеваний - 3,6 млрд рублей в день. Представляете, какие огромные деньги!"

При этом он отметил, что люди не перестали болеть другими болезнями:

"Безусловно, задача состоит в том, чтобы, несмотря на рост заболевания этой инфекцией, плановая помощь сохранялась и так же оказывалась. Потому что действительно, люди у нас не перестают болеть и другими болезнями. Здесь ни в коем случае нельзя меньше внимания обращать на лечение иных, не связанных с ковидом, болезней".

Минфин и Минздрав РФ подготовили предложения о дополнительном предоставлении средств в 2021 году на поддержку системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на сумму в 56 млрд рублей. При этом в 2021 году дополнительно на поддержание системы здравоохранения уже было выделено более 80 млрд рублей.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Политика замещающей миграции в России – последствия и альтернативы
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Пенсионный передел
» Реквием по соцстраху. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

Цена победы по курсу многонациональности

Цена победы по курсу многонациональности

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Гордое терпенье

Гордое терпенье

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Неофеодализм: к обсуждению концепции.

Иммунитет переболевших оказался устойчивее к штамму "дельта", чем иммунитет привитых

  • 21:38
  • 265

Силуанов: на ковид уходит 3,6 млрд рублей в день

  • 20:35
  • 275
Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Постсоветская пресса на окраинах исторической России

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

Наблюдения над случайным срезом российского социального слоя «high средний»

1% населения США "при пандемии" увеличил капитал на $6,5 трлн

  • 21:02
  • 453
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru