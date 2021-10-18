 

Мукаилгаджи Магомедов искал в России женщин для продажи в сексуальное рабство

 

Василеостровским районным судом вынесен приговор по делу о попытке продать молодую женщину в рабство в Египет. 

Мукаилгаджи Магомедов получил наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима со штрафом в 50 тыс. рублей.

В ноябре-декабре 2020 года Магомедов по поручению неустановленного знакомого искал и отбирал в России женщин для продажи в сексуальное рабство. В интернете он познакомился с девятнадцатилетней жительницей Петербурга, позвал замуж и убедил отправиться с ним в Египет "для получения религиозного образования" (сам он учился в частной исламской школе в Турции). Магомедов несколько дней скрывал девушку от родственников, отключив средства связи и меняя место пребывания. 7 декабря он собирался увезти петербурженку из России, но был задержан.



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