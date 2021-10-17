Родители пожаловались в прокуратуру на обязательное ковид-тестирование детей

Родители учеников московской школы № 962 отправили жалобы в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Бутырскую межрайонную прокуратуру.

В письмах говорится, что у родителей не спросили согласия на проведение обязательного тестирования учеников на ковид, а тесты будут делать не медицинские работники, а учителя, хотя в инструкции к экспресс-тестам написано, что это инвазивные медицинские изделия для клинической лабораторной диагностики и предназначены исключительно для профессионального применения медработниками.

Таким образом, использование экспресс-тестов вне лабораторных условий ставит под угрозу жизни и здоровье учеников. Кроме того, тестирование будет отнимать значительное время от урока.

С подобными проблемами сталкиваются родители по всему миру. Только за последние дни протесты прошли и в канадской провинции Онтарио, где без "ковид-паспортов" граждане не могут ходить в кафе и рестораны, посещать концерты и спортзалы, и даже не могут присутствовать на спортивных или других занятиях своих детей.