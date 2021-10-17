 

Родители пожаловались в прокуратуру на обязательное ковид-тестирование детей

Родители учеников московской школы № 962 отправили жалобы в Следственный комитет, Генпрокуратуру и Бутырскую межрайонную прокуратуру.

В письмах говорится, что у родителей не спросили согласия на проведение обязательного тестирования учеников на ковид, а тесты будут делать не медицинские работники, а учителя, хотя в инструкции к экспресс-тестам написано, что это инвазивные медицинские изделия для клинической лабораторной диагностики и предназначены исключительно для профессионального применения медработниками. 

Таким образом, использование экспресс-тестов вне лабораторных условий ставит под угрозу жизни и здоровье учеников. Кроме того, тестирование будет отнимать значительное время от урока. 

 

С подобными проблемами сталкиваются родители по всему миру. Только за последние дни протесты прошли и в канадской провинции Онтарио, где без "ковид-паспортов" граждане не могут ходить в кафе и рестораны, посещать концерты и спортзалы, и даже не могут присутствовать на спортивных или других занятиях своих детей.

 
В Лондоне люди вышли протестовать против вакцинации детей и ковидных паспортов. В Калифорнии многие родители оставляют своих детей дома, после того, как губернатор штата ввёл ковидные паспорта для детей. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Цена победы по курсу многонациональности

Цена победы по курсу многонациональности

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Столетнее запустение святыни обращается триумфальным возрождением?

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Как превратить героя в антихриста или Александр Невский в руках политтехнологов

Гордое терпенье

Гордое терпенье

Закрыть невозможно уничтожить. Сможет ли Франция разорвать сети радикализма?

Закрыть невозможно уничтожить. Сможет ли Франция разорвать сети радикализма?

Люди стоят денег

Люди стоят денег

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Цена победы по курсу многонациональности

Цена победы по курсу многонациональности

40% молодых британцев не хотят оставлять потомство, боясь изменений климата

  • 23:23
  • 212

В Башкирии пожилую женщину выволокли из междугороднего автобуса за то, что у неё не было куар-кода

  • 22:56
  • 257

Родители пожаловались в прокуратуру на обязательное ковид-тестирование детей

  • 22:36
  • 212

Учёные попробуют восстановить фрески Георгиевского собора в Великом Новгороде

  • 20:31
  • 249

Из всех стран с развитой экономикой в США самое поляризованное общество

  • 19:58
  • 715
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru