Прокуратура запретила отстранять непривитых студентов от очной учёбы

Прокуратура Петербурга нашла нарушение закона в действиях администрации Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) по отстранению непривитых студентов от очных занятий.

Из-за отсутствия прививки от ковида иногороднюю первокурсницу не пустили на территорию вуза и отказались поселить в общежитие. Уполномоченный по правам человека в Петербурге, которому пожаловалась девушка, счёл действия администрации вуза неправомерными и обратился в прокуратуру.

В ходе проверки были выявлены факты нарушений законодательства об образовании и вынесено представление в адрес ректора СПбГУП.

Надзорное ведомство сочло недопустимым ставить режим обучения в зависимость от вакцинации.