Как отличить переписчиков от мошенников

"Есть шарф, специально выпущенный под перепись, удостоверение, которое полностью защищено водными знаками, подделать его невозможно и действует оно при предъявлении паспорта. Жилет светоотражающий, который обеспечивает безопасность в тёмное время суток, чтобы переписчики чувствовали себя безопасно. И наша фирменная сумка Росстата, которую нигде не купишь".





Всего для переписи россиян будут задействованы 268 тыс. переписчиков.

По словам Смелова, в мире идёт очередной раунд переписей, который должен охватить 97,5% населения планеты: "Только в текущем году 61 страна проводит точно так же как и мы перепись. В нашей стране это уже двенадцатая перепись за всю историю".