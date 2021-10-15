 

Как отличить переписчиков от мошенников

 
Главными отличительными признаками переписчиков Всероссийской переписи населения станут удостоверение и одежда, разработанная специально для них. Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов:

"Есть шарф, специально выпущенный под перепись, удостоверение, которое полностью защищено водными знаками, подделать его невозможно и действует оно при предъявлении паспорта. Жилет светоотражающий, который обеспечивает безопасность в тёмное время суток, чтобы переписчики чувствовали себя безопасно. И наша фирменная сумка Росстата, которую нигде не купишь".


Всего для переписи россиян будут задействованы 268 тыс. переписчиков.

По словам Смелова, в мире идёт очередной раунд переписей, который должен охватить 97,5% населения планеты: "Только в текущем году 61 страна проводит точно так же как и мы перепись. В нашей стране это уже двенадцатая перепись за всю историю".


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APN.ru