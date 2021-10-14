 

Временные управляющие банкротят Тольяттихимбанк в интересах Дмитрия Мазепина

Личное банкротство Сергея Махлая - владельца "Тольяттихимбанка", занимающего в рейтинге российских банков 151-ое место по размеру собственного капитала, а по чистой прибыли 26-ое место, поставило под вопрос дальнейшее существование успешной кредитной организации.
 
Г-н Махлай был признан банкротом в августе 2021 года по заявлению своего давнего оппонента - ОХК «Уралхим», являющегося миноритарием химкомбината Тольяттиазот, который, по мнению "Уралхима", якобы также принадлежит семье Махлаев.

Поводом для банкротства стал приговор тольяттинского суда, которым Сергей Махлай был приговорен к 9 годам лишения свободы и обязан к выплате более 87 млрд. рублей: 10 млрд – "Уралхиму" в виде утраченных им дивидендов и 77 млрд. самому "Тольяттиазоту" как возмещение ущерба, причиненного реализацией продукции аффилированной компании по заниженной стоимости. Большинство опрошенных профессиональных юристов, знакомых с приговором, считают данный судебный акт более чем спорным.

Объявив г-на Махлая банкротом, суд по требованию "Уралхима" назначил ему финансового управляющего– Сергея Егерева, против кандидатуры которого должник возражал, ссылаясь на его непрофессионализм, отсутствие опыта, факты привлечения Егерева к административной ответственности за нарушения, допущенные в процедурах банкротства других должников.

По закону Егерев должен провести инвентаризацию принадлежащего ему имущества и реализовать его на торгах в течение шести месяцев. Кроме того, от лица Сергея Махлая его финансовый управляющий теперь полномочен принимать решения в отношении всех принадлежащих ему активов, главным из которых является "Тольяттихимбанк".

Личность г-на Егерева в общем ничем особым не примечательна и на первый взгляд выглядит странным, что суд выбрал именно его для управления таким резонансным и неординарным банкротством, отягощенным многолетним корпоративным конфликтом, в хитросплетениях которого до сих пор разбираются российские и иностранные суды.

На момент назначения стаж работы Егерева в качестве арбитражного управляющего составлял менее двух лет. Исключая г-на Махлая, самыми серьезными процедурами г-на Егерева до недавнего времени являлись конкурсное производство в отношении Елецкой опытной станции по картофелю (реестр требований на 138 млн.руб.) и торгового дома «Агрогорки» из Владимирской области (реестр 72 млн.руб.).

При этом, несмотря на маленький стаж работы, Егерев уже привлекался судом к административной ответственности за нарушения в ходе процедуры банкротства, а его действия обжалуются кредиторами.

Так, в настоящее время Россельхозбанк обжалует бездействие Егерева О.А. - "непроведении оценки имущества должника, непринятии мер по формированию конкурсной массы".

Впрочем, данные факты не смутили судью самарского арбитража Марию Борзову.

Тем более, что "Уралхим" активно поддержал г-на Егерева в качестве финансового управляющего, а отказывать ему в спорах с участием Тольяттиазота в самарских судах не принято.
 
 Для начала г-н Егерев сменил в банке наблюдательный Совет, назначив туда пятерых человек. Лишь два члена нового совета – Константин Зырянов и Александр Зудин - имеет профильный опыт в банковской сфере.

Назначенный Егеревым председатель Набсовета – Равиль Саитов, бывший чиновник Росимущества, уже заявил в СМИ об аудите банка и повышении его эффективности, но в первую очередь стал интересоваться почему-то не стратегией банка, а размером гонораров членов набсовета и можно ли их получать на ежемесячной основе.

Новый Набсовет уже приступил к смене правления, обязав действующего председателя правления банка – Андрея Дроботова направить в ЦБ РФ на согласование новых кандидатов.

Своим следующим решением г-на Егерев удовлетворил чаяния Саитова, утвердив новые редакции корпоративных документов, в т.ч. положения о выплате вознаграждений членам Наблюдательного совета в размере 500 тысяч рублей в месяц каждому. Разумеется, за счет средств банка. При этом ранее члены Набсовета не получали какого-либо базового вознаграждения, будучи мотивированным исключительно на результаты работы банка.

У независимых юристов возникает вопрос - насколько соответствует закону о банкротстве принятие решений, влекущих уменьшение стоимости активов должника? Понятно, что смена Набсовета, правления, увеличение размера их вознаграждений на реализацию такой задачи не направлена и не увеличит стоимость акций банка на торгах.

Как данная ситуация может отразиться на самом банке? Скорее всего негативно.

Резкая и кардинальная смена всех органов управления банка может повлечь за собой серьезные последствия для банка – отток корпоративных и розничных клиентов, как следствие этого, уменьшение капитала и ухудшение финансовых показателей банка.

Один из крупнейших и давних корпоративных клиентов банка – "Тольяттиазот" - уже заявил о своей обеспокоенности происходящим в банке.

Кстати, сам "Тольяттихимбанк" в очередной раз успешно прошел проверку ЦБ РФ.

Остается надеяться, что Банк России вмешается в происходящее.
 
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