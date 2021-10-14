Самый белый район хочет отделиться от Атланты

Наиболее зажиточный и "белый" район Атланты Бакхед хочет отделиться от остального города из-за резкого скачка преступности. Если это случится, то столица штата Джорджия лишится огромной части налоговых поступлений.

Бакхед -- "район живописных зелёных улиц, с примечательной архитектурой и самыми выдающимися ландшафтными решениями на всем американском юге". Это место стало частью Атланты лишь в 1952 году, а теперь здешние обитатели снова хотят жить отдельно, так как напуганы ухудшением криминогенной обстановки в Атланте.

Согласно полицейским данным на конец мая, по сравнению с тем же периодом прошлого года количество убийств в городе увеличилось примерно на 63%, и на 43% -- по сравнению с 2019 годом. Только за первые пять месяцев 2021 года в городе произошло более трёхсот инцидентов со стрельбой, что на 45% больше, чем в 2020 году, и на 55% больше, чем в 2019 году.

Мэр города демократка Киша Лэнс-Боттомс связывает рост преступности "с пандемией коронавируса, закрытыми школами и с чрезмерно либеральными законами о покупке оружия".

Рост преступности связан и с тем, что ковидорегуляции в США привели к росту употребления наркотиков. Смерти от передоза с марта 2020 по март 2021 составили в целом по стране 96 779 человек, и это на 29,5% больше, чем в период с марта 2019 по март 2020.

Интересно, что в Южной Дакоте -- единственном штате США, который не вводил обязательных ковидорегуляций (масок, карантинов, Южную Дакоту за это прозвали "американской Швецией") -- количество смертей от передоза за тот же период уменьшилось на 16,3% (это наилучший показатель по стране). В Вермонте, где были одни из самых строгих мер, смерти от передоза взлетели на 85,1% (это наихудший показатель по стране).