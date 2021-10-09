Европа на приёме у психотерапевта

Европа, похоже, страдает когнитивным диссонансом. Ей бы к врачу... Там её, как любого другого пациента, примут с улыбкой и пониманием, уложат на кушетку и внимательно выслушают. Что же беспокоит нашу Европу, даму уже в возрасте, у которой в анамнезе пара мировых войн, леворадикальные движения, миграционный кризис?
"Как жить, доктор, как жить? - вопрошает старушка. - С одной стороны, такая милая, с верой в будущее по пятницам Грета, такие перспективные ветряные мельницы, так классно распределяемые квоты на вредные выбросы, сулящие громадную прибыль и ставящие конкурентов в виде России на колени, а с другой - как назло - пухнущие на глазах цены на газ и другие энергоносители. Что делать, доктор, что делать? Решили замять было проблему с неработающими ветряками и растущими потребностями в топливе, но не получилось. Прессу прорвало - цифры опять же... Грета было притухла со своим "как вы смеете" и детьми, прогуливающими школу, но снова вышла на авансцену с требованием справедливости и перемен... Вот я и размышляю, ночами не сплю: то ли уголь у России быстрее закупить и детей в школы вернуть? Правда, как им в школы-то вернуться: замёрзнут ведь, с такими-то ценами... То ли все эти НГО разогнать к чертям собачьим и перестать играть в климатические игры? Нельзя уже, слишком много на это завязано... Да и не я одна решаю..."
Оставим пока бьющуюся в когнитивном диссонансе даму на кушетке у психотерапевта и посмотрим, что же происходит. Wall Street Journal причиной дефицита топлива и нынешнего скачка цен на энергоносители во всём мире назвал климатический психоз Европы, отказавшейся в угоду псевдолиберальным и популистским лозунгам от угольных шахт, атомных электростанций, прокладки новых трубопроводов. Если вспомнить, то одним из главных условий вступления в Евросоюз было закрытие действующих АЭС и переориентация закупок электроэнергии с Востока (России, Белоруссии) на Запад. Так, после остановки реакторов Игналинской АЭС в Висагинасе Литва с 2009 года практически потеряла энергетическую независимость. До этого станция обеспечивала 70% потребности Литвы в электроэнергии, которая была дешёвой и даже поставлялась в соседние республики. И это всего лишь один пример.
"Почему вы не уедете в Вильнюс? - спрашиваю знакомого, женатого на гражданке Литвы, но живущего вместе с семьёй в Москве. - Это же Европа, демократические ценности, ребенку откроются огромные возможности..." "Забудь, эти ценности на хлеб не намажешь, - был ответ. - Там нет работы. Все, кто мог, уехал из Литвы - кто в Польшу, кто в Германию, а кто в Великобританию..." Его жена преподает литовский язык и учеников у неё (по скайпу) в последние пару лет прибавилось. "Это, в основном, белорусы и украинцы, купившие снизившуюся в цене собственность в Литве, - рассказывает она. - Они хотят сдать экзамен на гражданство. А если Брюссель заставит Вильнюс принимать и нелегальных мигрантов, из-за которых сыр-бор на границе, то облик Прибалтики вообще изменится до неузнаваемости."
Впрочем, мы отвлеклись и позабыли о даме на кушетке. Европа тем временем жалуется на безветренную погоду на Атлантике, остановившую все новомодные ветряки, и на то, что Америка, на которую было возложено столько надежд, тоже её подвела. Собственно, тут тоже диссонанс: в ЕС так ждали прихода Байдена, так раздували политическую и эмоциональную ненависть к Трампу, что своим глазам до сих пор не верят: то новый альянс США, Великобритании и Австралии, то американский сжиженный газ поставляется в первую очередь в Азию, а не европейским друзьям. Ну, ребята, бизнес есть бизнес, ничего личного!
На фоне самого резкого с 2008 года роста цен на топливо Франция объявила о замораживании тарифов на газ. И это понятно: весной выборы, а голод и холод оттолкнут от правящей элиты, делающей ставку снова на Макрона, и без того поредевших сторонников. В Испании и Италии, которые не забыли о своей брошенности на произвол судьбы в начале ковидного кризиса, призывают к поиску справедливого и единого для всех стран ЕС решения проблемы в преддверии холодов. В Великобритании экстренно запустили уже было остановленные угольные электростанции. Британская пресса вспоминает давно забытую дилемму, с которой могут столкнуться уже в самое ближайшее время подданные королевства, - heat or eat (согреться или поесть).
Впрочем, глядя на экологический молодёжный форум в Милане, где Грета восторженно требовала от политиков "реальных действий, а не этих ваших бла-бла-бла", в руках следующих за ней и бьющих в барабаны молодых фанатов можно уже прочитать лозунги, выходящие за пределы экологии. "Изменить систему! Климатическая справедливость - общая справедливость! Мы должны построить новое общество! Пробудитесь!" - такие слоганы и песни (на мотив "Белла Чао") воодушевляют молодежь, а последние выборы в Германии, где экологические движения особенно сильны, показали, как можно уже сегодня изменить политический ландшафт. Не будем снова и снова открывать глаза всему миру на источники финансирования и связи Греты с различными заинтересованными лицами и фондами (с Альбером Гором, например, который ещё два года назад как глава компании «Реальность климата» заработал $100 миллионов на торговле квотами на выброс парниковых газов) или слухи о раскрутке девочки "случайными", но известными пиарщиками в свете идей Римского клуба о "нежелательной дальнейшей индустриализации".
Посмотрим лучше на то, что популярный французский журналист и публицист (по рейтингам сегодня опережающий президента Макрона), Эрик Земмур называет арбузом. "Экологи как арбуз, - говорит он. - Они зелёные снаружи и красные внутри".
О том, что новые молодёжные экологические группы радикализируются на глазах, писал
ещё год назад Йенс Маркуардт, политолог из Стокгольмского университета:
"Нынешние школьные протесты связаны не только с действиями по защите климата, но и отражают более фундаментальную политическую борьбу за конкурирующие видения будущего общества в условиях изменения климата. Активисты... также связывают свои требования с более радикальными изменениями в обществе, бросая вызов устоявшимся властным отношениям и требуя изменения поведения".
В этом же исследовании задолго до выборов Маркуардт привёл в пример Германию как страну, где особенно сильны молодёжные экодвижения, в качестве примера их влияния или точнее - вливания в политику.
Что ж, красная мякоть арбуза под плотной зеленой коркой, рассчитанной на наивных граждан, призывающих сортировать мусор, уже видна невооружённым глазом. Не далее чем полгода назад подзабытая и не у дел Грета пыталась напомнить о себе призывами к справедливому распределению вакцин от коронавируса. Её не услышали. Ещё раньше (осенью 2019) Грета выступила за переосмысление сегодняшней картины мира: "Это кризис прав человека, справедливости и политической воли. Колониальная, расистская и патриархальная системы угнетения создали и подпитали его. Нам нужно их все демонтировать". Она возвышала голос также на тему мигрантов и климатических беженцев.
Программа ясна.
Дама на кушетке, впрочем, всё продолжает в своём старческом слабоумии называть их милыми детками, с которыми нужно уметь разговаривать. Видимо, "умение разговаривать" с некоторыми особенно буйными детками в 1930-х годах её ничему не научило. Возможно, она снова надеется на Америку? Но у её давнишней подруги свои семейные неурядицы с битьём статуэток, срыванием со стен фотографий героических предков и развивающимся альцгеймером у близких родственников, держащих руку на ядерном чемоданчике. Забот у самой хватает -- с квотами, кстати, тоже, которые после принятия соответствующего закона привели к сокращению числа желающих добывать топливо. Опять же: бизнес есть бизнес.
"Как жить, доктор, как жить?" - повторяет Европа, пытаясь утихомирить детей одной рукой, прикупить уголь и газ где только можно -- другой, лёжа на кушетке в пока ещё отапливаемом кабинете.
В любом случае даме придётся согревать своих сограждан тихо, чтобы, желательно, они не заметили и сами не впали в тот же диссонанс. Ведь в понедельник "Гринпис" и двадцать других экологических организаций выступили с инициативой запретить в Евросоюзе рекламу всего, что использует уголь, бензин, керосин и дизельное топливо. И правда: как тут не сойти с ума?