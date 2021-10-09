Европа на приёме у психотерапевта

Европа, похоже, страдает когнитивным диссонансом. Ей бы к врачу... Там её, как любого другого пациента, примут с улыбкой и пониманием, уложат на кушетку и внимательно выслушают. Что же беспокоит нашу Европу, даму уже в возрасте, у которой в анамнезе пара мировых войн, леворадикальные движения, миграционный кризис?







"Как жить, доктор, как жить? - вопрошает старушка. - С одной стороны, такая милая, с верой в будущее по пятницам Грета, такие перспективные ветряные мельницы, так классно распределяемые квоты на вредные выбросы, сулящие громадную прибыль и ставящие конкурентов в виде России на колени, а с другой - как назло - пухнущие на глазах цены на газ и другие энергоносители. Что делать, доктор, что делать? Решили замять было проблему с неработающими ветряками и растущими потребностями в топливе, но не получилось. Прессу прорвало - цифры опять же... Грета было притухла со своим "как вы смеете" и детьми, прогуливающими школу, но снова вышла на авансцену с требованием справедливости и перемен... Вот я и размышляю, ночами не сплю: то ли уголь у России быстрее закупить и детей в школы вернуть? Правда, как им в школы-то вернуться: замёрзнут ведь, с такими-то ценами... То ли все эти НГО разогнать к чертям собачьим и перестать играть в климатические игры? Нельзя уже, слишком много на это завязано... Да и не я одна решаю..."



Оставим пока бьющуюся в когнитивном диссонансе даму на кушетке у психотерапевта и посмотрим, что же происходит. Wall Street Journal причиной дефицита топлива и нынешнего скачка цен на энергоносители во всём мире назвал климатический психоз Европы, отказавшейся в угоду псевдолиберальным и популистским лозунгам от угольных шахт, атомных электростанций, прокладки новых трубопроводов. Если вспомнить, то одним из главных условий вступления в Евросоюз было закрытие действующих АЭС и переориентация закупок электроэнергии с Востока (России, Белоруссии) на Запад. Так, после остановки реакторов Игналинской АЭС в Висагинасе Литва с 2009 года практически потеряла энергетическую независимость. До этого станция обеспечивала 70% потребности Литвы в электроэнергии, которая была дешёвой и даже поставлялась в соседние республики. И это всего лишь один пример.



