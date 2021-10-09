В Риме митингующих против ковидных сертификатов разогнали газом и водомётами
- 09.10.2021, 20:34,
- Новости
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Полиция Рима применила против людей, вышедших на митинг против ковид-сертификатов, слезоточивый газ и водомёты
. По официальным данным, протестующих было около десяти тысяч человек, и они кидали в полицию петарды.
Нарастающие протесты связаны с тем, что с 15 октября по решению правительства сертификат должны иметь работники частного и государственного секторов.