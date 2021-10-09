В Риме митингующих против ковидных сертификатов разогнали газом и водомётами

Полиция Рима применила против людей, вышедших на митинг против ковид-сертификатов, слезоточивый газ и водомёты . По официальным данным, протестующих было около десяти тысяч человек, и они кидали в полицию петарды.

Нарастающие протесты связаны с тем, что с 15 октября по решению правительства сертификат должны иметь работники частного и государственного секторов.







