 

В Риме митингующих против ковидных сертификатов разогнали газом и водомётами

Полиция Рима применила против людей, вышедших на митинг против ковид-сертификатов, слезоточивый газ и водомёты. По официальным данным, протестующих было около десяти тысяч человек, и они кидали в полицию петарды. 
Нарастающие протесты связаны с тем, что с 15 октября по решению правительства сертификат должны иметь работники частного и государственного секторов. 
 
Ковидные регуляции усугубили социальное неравенство, подняли уровень тревожности и депрессий в мире на 25-28%; в особенности это затронуло женщин и молодых людей.


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APN.ru