 

Более миллиона российских школьников смогут бесплатно изучить языки программирования

 

"До 2030 года 1,2 млн талантливых школьников смогут бесплатно изучить языки программирования на двухлетних курсах, более 600 тыс. студентов получат дополнительную квалификацию по IT-профилю. На эти цели государством будет выделено более 100 млрд рублей. Отдельные программы предусмотрены для взрослого населения: с этого года граждане России могут пройти обучение на самых передовых и востребованных IT-курсах российских образовательных организаций, при этом государство компенсирует 50% стоимости обучения. Такие проекты адаптируют компетенции россиян под требования рынка и устранят дефицит IT-кадров", - сказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.


Ученики 8-11-х классов смогут пройти дополнительный двухлетний курс обучения современным языкам программирования; в ста вузах сформируют "цифровые кафедры", на которых студенты смогут получить дополнительную квалификацию по ИТ-профилю. Предполагается, что это будет "бесшовное развитие цифровых компетенций в школах и вузах" и даст гражданам возможность получить специальность, востребованную на рынке.

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APN.ru