 

Врачи попросили избавить их от ответственности и "потребительского экстремизма"

 

Национальная медицинская палата (НМП) России предложила ввести мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с лечением коронавируса, до окончания пандемии, "чтобы это не мешало лечить людей".

Отмечается, что "некоторые правозащитные адвокатские организации, ради собственного обогащения, начали активно формировать спрос на свои услуги, побуждая пациентов подавать в суд на медицинские организации для компенсации морального вреда". В таких действиях НМП усматривает признаки "потребительского экстремизма", а в призывах к пациентам судиться - "преступление против общества и врачей". 

 

"Считаем преступлением против общества призывы правозащитных организаций намеренно засуживать медицинские организации в ситуации, когда медицинские работники прилагают все усилия для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасая ежедневно тысячи жизней".

 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Зарубежное религиозное влияние на мусульман Татарстана в постсоветский период
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Франция: \

Франция: "медицинские пустоши" и социальный обман

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Крым: земля, сталь и душа. Путевые впечатления последних лет

Крым: земля, сталь и душа. Путевые впечатления последних лет

Аутодафе для Тинтина и Покахонтас

Аутодафе для Тинтина и Покахонтас

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Открытое письмо его святейшеству Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и епископату Русской Православной Церкви...

  • 02:44
  • 182

Роман с Лукашенко: Кремль меняет категорическое несогласие на категорическое удовлетворение

Сколько времени проводят россияне в соцсетях

  • 20:50
  • 217

Узбекистан возьмёт в аренду у РФ до миллиона гектаров сельскохозяйственной земли

  • 20:42
  • 304

Минстрой намерен ввезти в Россию 10 000 "специалистов из Узбекистана"

  • 20:21
  • 235

США надеются, что РФ не будет использовать энергоресурсы в политических целях

  • 19:46
  • 220
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru