Врачи попросили избавить их от ответственности и "потребительского экстремизма"

Национальная медицинская палата (НМП) России предложила ввести мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с лечением коронавируса, до окончания пандемии, "чтобы это не мешало лечить людей".

Отмечается, что "некоторые правозащитные адвокатские организации, ради собственного обогащения, начали активно формировать спрос на свои услуги, побуждая пациентов подавать в суд на медицинские организации для компенсации морального вреда". В таких действиях НМП усматривает признаки "потребительского экстремизма", а в призывах к пациентам судиться - "преступление против общества и врачей".

"Считаем преступлением против общества призывы правозащитных организаций намеренно засуживать медицинские организации в ситуации, когда медицинские работники прилагают все усилия для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасая ежедневно тысячи жизней".



