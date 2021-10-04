Франция: "медицинские пустоши" и социальный обман

"Регионами-пустошью" называют французские СМИ те районы, где жителям затруднительно, а порой почти невозможно получить медицинскую помощь. И здесь речь идёт даже не только об удалённых, затерянных среди лесов деревень где-то в Альпах или на Пиренеях. Лион, например, -- третий город по величине в стране, занимает 75-е место среди 314 населённых пунктов. По данным этого сравнительного анализа, лионцам ещё относительно повезло: к терапевту жителям города в среднем приходится записываться за 5 дней, к педиатру - за 36 дней, визита к зубному врачу нужно ждать два месяца, посещения офтальмолога - три месяца, а дерматолога - все 144 дня, то есть около пяти месяцев.





Разумеется, в экстренных случаях можно вызвать "скорую помощь" или отправиться самому в близлежащую больницу, в отделение неотложной помощи, но пандемия усложнила и без того непростую ситуацию. Так с острой болью спустя месяц после операции на поджелудочной железе шестидесятилетний пациент, назовем его Патрик, прождал в приёмном покое больницы имени Эдуара Эрио около пяти часов. Запись же к врачу-терапевту в случае отпуска своего врача становится почти невыполнимой миссией, так как на интернет-портале для записи даже нет графы "временная замена", да и новых пациентов принимают единицы. По последним данным, у 10% французов вообще нет своего лечащего, семейного врача. За последние два года количество терапевтов в стране сократилось на 7% и неуклонно продолжает эту тенденцию.







"Я буду держаться за своего врача до последнего, - рассказывает Мари. - Надеюсь, он ещё поработает и не уйдёт на пенсию. Такого высококвалифицированного специалиста найти не просто. Недавно, когда он был в отпуске, мне пришлось обратиться к другому доктору, с трудом записавшись на приём по интернету... дистанционный. Я ждала три дня, и мой кашель спускался всё ниже, угрожая перерасти в настоящий бронхит. Так как я уже болела ковидом и за неделю до болезни делала ПЦР-тест, сомнений в том, что это трахеит, у меня не было. Ожидая своей очереди, я начала сама принимать антибиотик, оставшийся в аптечке с прошлого "трахеитного" раза. Практически не глядя на меня даже в камеру, игнорируя мой надрывный кашель, новый врач отказалась выписать мне лекарства. "А вдруг это коронавирус?? Я не имею права до нового ПЦР-теста", - сказала она и отключилась".







Мари порадовалась, что видеоконсультация была с терапевтом, а не с дантистом или гинекологом, и через три дня сумела попасть на настоящий приём к своему лечащему врачу. "Это прекрасно, - сказал он, как следует прослушав лёгкие пациентки, - что у вас нашлись дома те антибиотики, иначе вас бы ждала госпитализация с тяжелейшим бронхитом".







Если добавить к вышеописанной картине сложность и длительность (до десяти лет для специалистов узкого профиля) получения медицинского образования и невысокие зарплаты молодых специалистов, то понятно, почему статистика говорит о катастрофическом сокращении врачей к 2030 году. На этом фоне 87% французов требуют, чтобы было принято на законодательном уровне обязательное распределение выпускников мединститутов по стране, чтобы заполнить "медицинские пустоши". Многие регионы проводят политику привлечения молодых медработников, вплоть до предоставления бесплатных жилья и кабинета для приёма больных, но ехать в глубинку молодёжь не хочет. Государство приглашает врачей из Румынии, Болгарии и других стран ЕС, но это пока проблему не решает.







Французы, привыкшие гордиться своей системой здравоохранения, последние годы стали в этом сомневаться. И если ещё лет пятнадцать назад их удивляла такая странная вещь, как российская районная поликлиника, сейчас всё больше и больше открывается медицинских центров по их образу и подобию, где можно попасть на приём хоть к кому-то. Впрочем, после "хоть кого-то" многим приходится записываться на приём к другому врачу. "Странный рецепт у вас на очки, - сказали Жюльетт в оптике, где женщина заказывает очки уже не первый год. - Неужели у вас так изменилось зрение?" Жюльетт не предполагала, что короткий, блиц-визит к окулисту в новом офтальмологическом центре в Лионе может дать такие результаты. Пришлось снова записываться на приём, уже к другому специалисту, и ждать почти два месяца.





Долг системы государственного медицинского страхования за полтора года пандемии вырос и сейчас составляет тридцать восемь с половиной миллиардов евро. Кто будет его платить, если президент Эммануэль Макрон за полгода до выборов раздаёт десятки и сотни бюджетных миллионов направо и налево, главным образом не забывая о благополучии своего потенциального электората? "Финансовым дисбалансом" называют эксперты ситуацию с системой финансирования здравоохранения в стране.



В прошлом году злоупотребления стали предметом обсуждения в парламенте с целью ужесточить законодательство. Использование чужих страховок людьми, не проживающими на территории Франции и не платящими налоги, приписки, мёртвые души - вариантов у умельцев много. Так, один гражданин сумел зарегистрировать для получения денежных выплат семьдесят детей, а две цыганские пары из Румынии подали 1 200 заявлений о беременности и испарились с 1,7 миллионами евро. По данным Счётной палаты, ежегодный уровень мошенничества с социальными пособиями и отчислениями во Франции составляет около 30 млрд евро.







И как вишенка на торте: неделю назад до "скорой помощи" на юго-востоке Франции было невозможно дозвониться: медики объявили забастовку, требуя повысить зарплату. "За последние годы объём нашей работы вырос на 60%, а мы получаем в три раза меньше частных врачей-терапевтов. Ведь один наш визит к больному на дом занимает минимум 45 минут, в то время как семейный врач принимает за это время трёх пациентов", - говорят представители профсоюза сотрудников экстренных служб.