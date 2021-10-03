В Израиле отбирают "зелёные пропуска" у тех, кто привился полгода назад и не уколол "бустер"

"Право на его получение имеют: вакцинированные - те, кто получил три дозы вакцины Pfizer, и прошло не менее одной недели после введения третьей дозы вакцины, а также те, кто получил вторую дозу вакцины - через неделю после укола и не более полугода после даты второй прививки; переболевшие - те, у кого не прошло шести месяцев с момента положительного результата теста ПЦР, а также те, у кого с момента положительного результата ПЦР-теста на коронавирус прошло полгода, но он был вакцинирован хотя бы одной дозой вакцины, и те, кто не был вакцинирован, получил положительный результат серологического теста и получил дозу вакцины после серологического теста; переболевшие-привитые - это переболевшие-вакцинированные или вакцинированные-переболевшие (независимо от порядка), которые были вакцинированы хотя бы одной дозой прививки".