 

В Израиле отбирают "зелёные пропуска" у тех, кто привился полгода назад и не уколол "бустер"

Минздрав Израиля объявил о вступлении в силу 3 октября 2021 года нового "зелёного пропуска". В целом правила его получения очень запутаны: 
"Право на его получение имеют: вакцинированные - те, кто получил три дозы вакцины Pfizer, и прошло не менее одной недели после введения третьей дозы вакцины, а также те, кто получил вторую дозу вакцины - через неделю после укола и не более полугода после даты второй прививки; переболевшие - те, у кого не прошло шести месяцев с момента положительного результата теста ПЦР, а также те, у кого с момента положительного результата ПЦР-теста на коронавирус прошло полгода, но он был вакцинирован хотя бы одной дозой вакцины, и те, кто не был вакцинирован, получил положительный результат серологического теста и получил дозу вакцины после серологического теста; переболевшие-привитые - это переболевшие-вакцинированные или вакцинированные-переболевшие (независимо от порядка), которые были вакцинированы хотя бы одной дозой прививки".
 
Таким образом, те, кто вакцинировался двумя дозами больше чем полгода назад и с тех пор не болел и не делал тесты, больше не имеют права на  свой "зелёный пропуск", по которому в Израиле пускают на конференции и выставки, культурные и спортивные мероприятия, в кино, клубы, рестораны, бары и кафе, музеи, тренажёрные залы и спортивные салоны, закрытые бассейны, гостиницы... Не получив третью дозу, без "зелёного пропуска" останутся около 2 млн человек. 
 
Это решение уже вызвало волну возмущения в Израиле, в нескольких городах люди массово выходят на улицы. 
 
 
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