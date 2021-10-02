Антикитайская политика США ведет к обрушению ДНЯО и появлению новых ядерных держав

В Японии завершились выборы нового главы правящей партии, который также автоматически займет пост главы правительства. Им стал бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Как сообщают местные СМИ, в первом туре никто из кандидатов не набрал необходимого для победы большинства голосов, Кисида опережал своего ближайшего преследователя Таро Коно всего на один голос. Бывший глава МИДа получил 256 голосов, а его оппонент — 255. Во втором туре Кисида сумел вырвать победу, набрав 257 голосов против 170 у Коно.





Надо отметить, что победа явно далась Кисиде нелегко. Тем более, что только на прошлой неделе опрос, проведенный по заказу телевизионной сети JNN, показал, что почти половина японцев считают кандидату Коно наиболее подходящей на пост нового главы правящей Либерально-демократической партии. Согласно результатам исследования, в котором приняли участие 10 090 человек 45% отдали предпочтение Коно, отвечая на вопрос о том, за кого бы они проголосовали, если бы могли, на выборах нового главы партии.





Признаться честно, за ходом выборов в Японии в последние дни я следил, хотя, казалось бы, какое нам до этого дело? И симпатии мои были скорее на стороне Кисиды. И вот, почему.





В минувшее воскресенье в Япониина телеканале Fuji TV состоялись дебаты кандидатов. Среди прочих тем обсуждалась ситуация с созданием блока AUKUS, куда вошли США, Великобритания и Австралия и сложившейся в связи с этим ситуации с подводными лодками.





Напомню, после образования нового союза Австралия заявила о выходе из «контракта века» по строительству 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро. Теперь Австралия будет строить у себя атомные подводные лодки с использованием технологий своих англоязычных союзников.





Так вот кандидатам был задан вопрос, следует ли Японии задуматься над размещением атомных подлодок вслед за договором AUKUS. В поддержку этой инициативы выступили как раз Коно и бывшая министр общенациональных дел Санаэ Такаити. Против были Кисида и четвертый кандидат — заместитель генерального секретаря партии Сэйко Нода.





«Если говорить о вопросе обладания как потенциала, то я считаю обладание Японией атомных подлодок очень важным. Однако я считаю необходимым провести всестороннее изучение таких вопросов, как зона их применения, затраты на размещение и другие»,—заявил Коно.

Впрочем, и Кисида не то, чтобы был резко против, он был готов подумать, т.е. допускал теоретическую вероятность реализации подобного сценария.





«Если говорить о необходимости атомных подводных лодок с точки зрения обеспечения безопасности Японии, полагаю, что стоит задуматься, до какой степени в действительности это необходимо»,—подчеркнул он.

Надо отметить, что инициатива пока, слава богу, не инициатива, а так, идея, отлично вписывающаяся в избирательную кампанию в качестве предмета обсуждения — на фоне обсуждаемых всеми мировых событий, в первую очередь— создание блока AUKUS и разрыв Австралией «контракта века с Францией.

Резонанс получился нешуточный. Мало того, что само по себе создание нового военного союза, да еще и имеющего явно антикитайский характер, всполошило весь мир и особенно, страны Азиатско - Тихоокеанского региона, так еще скандал с подлодками вышел грандиозный. Шутка ли 56 миллиардов евро! Париж поступок Австралии уже назвал предательством и «ножом в спину», более того, из Канберры был отозван для консультаций французский посол. Отозвали посла также и из США. Досталось и британцам.





Как заявилглава Министерства иностранных дел ФранцииЖан-Ив Ле Дриан, необходимо пересмотреть отношений Парижа и Лондона после заключения соглашения AUKUS по подлодкам. По его словам, Великобритания нарушила свои обязательства, в том числе по соглашению о торговле и сотрудничестве. Кризис в отношениях между Парижем и Лондоном глава французской дипломатии назвал довольно серьезным.

«Он не закончился только потому, что диалог возобновился. Он будет продолжаться, и чтобы из него выйти, нужны будут серьезные действия, а не слова», — подчеркнул дипломат.





Как бы то ни было, скандал уже практически замят, французский посол вернулся в Вашингтон после телефонного разговора двух президентов. Франция также согласилась начать интенсивные консультации для нормализации двусторонних отношений, а уже в октябре планируется встреча Макрона и Байдена. Впрочем, едва ли стоит ожидать изменения отношения США. Англосаксы с самого начала давали Макрону понять, что не рассматривают его в качестве равного — достаточно вспомнить, как Трамп стряхивал с французского коллеги перхоть, у Байдена отношение к Макрону и Франции вряд ли отличаются.





На этом фоне Франция пытается самостоятельно возместить себе если не моральный ущерб, то хотя бы частично материальный. К примеру, на днях стало известно о подписанном Макроном и греческим премьером Кириакосовм Мицотакисом контрактена поставку Афинам трех фрегатов Belharra, которые будут построены во Франции. Как заявил Макрон по итогам подписния документа, это является «свидетельством доверия и качества французского предложения».





«Франция и Греция продолжают свое историческое сотрудничество. Греция выбрала французскую Naval Group для оснащения своего военно-морского флота тремя фрегатами французского производства, и четвертым – дополнительным»,—заявила министр обороны Франции Флоранс Парли.





Что ж, отношения Парижа и Афин на самом деле весьма близкие, и выбор греками французской компании логичен. Тем более, что едва ли кто-то может реально предложить им что-либо лучшее, не боясь навлечь гнев Турции. США и Британия — точно нет.





Ну, а для Парижа контракт с Афинами — слабое утешение, тем более что, как выяснили греческие журналисты, его сумма составляет всего-то 5,5 миллиарда евро – то есть копейки в сравнении с теми деньгами, на которые французов «кинули» англо-саксы.





Впрочем, следует отметить, что французское вооружение и впрямь очень неплохое по качеству (даже мы у них одно время пытались купить вертолетоносцы). К тому же, Франция одна из семи официальных ядерных держав, и одна из семи, кто умеет строить атомные подводные лодки. Осталось найти покупателя, способного их купить, а главное — изначально дерзнувшего возжелать их.





И вот тут может очень кстати подвернуться Япония. Очень кстати и для Франции, и для самой себя. Еще бы, ведь для Токио—это шанс стать ни много, н мало ядерной державой.





Напомню, по итогам Второй мировой Японии фактически запрещено иметь армию, заменив ее невнятными Силами самообороны и полностью уничтожив всю военную промышленность. Однако их восстановление фактически началось еще в 50-е гг прошлого века, а в последние годы идет борьба за отмену «пацифисткой статьи Конституции. В 2011-м появилась первая японская военная база за пределами самой Японии, а в2016-м парламент разрешил использовать Силы самообороны для участия в военных конфликтах за рубежом.





Стоит отметить, что США не только никак не препятствуют этому процессу, но, напротив — способствуют, активно вооружая японцев (к примеру, единственные в мире стоящие на вооружении конвертопланы Osprey теперь стоят на вооружении не только США, но и Японии).





Мотивация Вашингтона тут понятна: Япония — это форпост США в АТР, территория, с которой рассматривается ведение войны с Китаем, Россией и КНДР. Причем, вовсе не обязательно участие в ней самих американцев, которые могут обеспечивать поддержку в случае необходимости, но предпочли бы, чтобы воевали сами японцы. Для этого им дается самое современное оружие. Практически любое, кроме ядерного.





Можно спорить о том, являются ли субмарины на атомной тяге ядерным оружием. Даже если на них будут установлены обычные ракеты (которые в любой момент можно заменить на ядерные). В любом случае, это не просто прецедент, а открытая заявка на изменение итогов Второй мировой. Открывается «ящик Пандоры», который начинает менять всё послевоенное устройство в регионе.





Надо отметить, что в АТР, в отличии от Европы, где давно установлен консенсус относительно итогов Второй мировой, вылившийся, в частности, в создание Евросоюза, такого консенсуса до сих пор нет. Ни о каком едином пространстве там и речи не идет, напротив, происходит поляризация: с одной стороны Китай и КНДР, с другой — Япония и Южная Корея. И Япония как один из виновников последней войны имеет территориальные претензии как к Китаю, так и к обеим Кореям. И даже к России. Разумеется, это не означает, что японцы готовы решать эти вопросы силовым путем, как и то, что готовы воевать их оппоненты, однако общая обстановка нервозности растет с каждым днем. Особенно, на фоне активной деятельности в регионе Штатов, фактически объявивших Поднебесной Холодную войну, и выстраивающих антикитайские союзы, как торгово-экономические, так и военные.





Возвращаясь к японскому реваншизму, напомню, что идеи создания ядерного оружия в последнее время звучат все чаще, как бы это ни звучало шокирующе в стране, первой в мире от этого оружия пострадавшей. Очевидно, уроки Хиросимы и Нагасаки прочно забыты, если некоторые интернет - пользователи предлагают решать с помощью оружия территориальные споры с ядерной державой. И характерно, что разговоры о необходимости приобретения собственного ЯО звучат именно в контексте территориального спора с Россией.





К примеру читатели японских СМИ подобным образом этой весной отреагировали на слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровойпо поводу возможного размещения вЯпонииамериканских ракет наземного базирования, что может привести к новому витку гонки вооружений в мире.Захарова тогда подчеркнула, что «появление дополнительных ракетных угроз для территории России, безусловно, повлечет за собой реакцию».





А вот реакция некоторых комментаторов японских СМИ на ее слова:





«Нам нужно размещать у себя не простые ракеты. Направьте в сторону России 500 ядерных ракет! А если сможете, то и ударьте! Превратите Россию в море огня!».

Есть и более адекватные, но также проникнутые милитаристским духом:

«Пожалуй, пока такие смелые ответы в адрес России неуместны. Ведь в настоящее время мы ей проиграем. В конечном счете, нам нужно ядерное оружие!». Пользователь призвал перестать рассчитывать на помощь США и начать полагаться только на собственные силы, что, по его мнению, включает в себя изменение пацифистского настроения на более решительное.

Конечно, можно отмахнуться и сказать, что это мнение отдельных придурков, у нас у самих хватает мечтающих «долбануть по Вашингтону». Однако это все больше и больше напоминает тенденцию. В прошлом месяце в ответ на слова министра иностранных дел России о невозможности ведения совместной хозяйственной деятельности на Курилах по правилам Токио, японские юзеры призвали власти к «безжалостным» действиям против России.





Как это понимать — другой вопрос, но создается стойкое ощущение, что японское общество искусственно накачивается милитаристскими настроениями. Причем власти либо смотрят на это сквозь пальцы, либо, что еще хуже — сознательно подогревают эти настроения, которые в будущем могли бы служить оправданием для более жесткой позиции на переговорах.





Вот только предпочту ли будущие власти Японии переговоры или другой, более действенный, по их мнению, способ коммуникации с оппонентом?

Конечно, дискуссия на Fuji TV чисто теоретическая. Трудно представить себе, что Токио решится закупить у той же Франции атомные субмарины, как минимум, без разрешения США, которые, кончено, заинтересованы в накачке Японии оружием против Китая и России, но не бесконтрольно, и едва ли захотели бы, чтобы их вассал проявлял в этом вопросе чрезмерную инициативность, помня про Перл-Харбор.

И уж точно трудно представить себе, что мировое сообщество закроет глаза — ведь речь фактически пойдет о нарушении Договора о нераспространении ядерного оружия. После такого уже как-то глупо будет требовать денуклеаризации Кореи или отказа от ядерных программ со стороны Ирана.





Впрочем, тот факт, что такая дискуссия вообще ведется кандидатами на пост главы государства (хоть и победил в итоге меньший «ястреб») — это уже звоночек, свидетельствующий о том, что система международной ядерной безопасности, как, впрочем, и всей глобальной безопасности, может в ближайшие годы подвергнуться ревизии.





Кроме того, в головах некоторых людей явно снижается порог допустимости применения ядерного оружия, причем, в странах, у которых оно давно есть, которые входят в Совет безопасности ООН, т.е. являются гарантами того, что Третьей мировой не будет.





На днях бывший заместитель Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ша Цзукан призвал власти КНР занять более агрессивную позицию на фоне действий США. По его словам, Пекину следует отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, которые создает Вашингтон. Так экс-дипломат отреагировал на новости о создании AUKUS.





Понять его эмоции можно. Но все же даже бывший дипломат (между прочим, зам генсека ООН) должен оставаться дипломатом и следить за языком.





А вот явно не обученные следить за языком читатели Daily Mail, издания из еще одной ядерной державы — Британии прокомментировали заявление Ша Цзукана такими вот словами: «Мы должны первыми нанести по ним массированный удар» …





После этого избрание на высший руководящий пост в Японии человека, который хотя бы не машет без разбору шашкой, а готов к дискуссии, уже выглядит обнадеживающим….





Надолго ли?