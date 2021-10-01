Москвичей с ОРВИ будут тестировать на ковид двумя способами и отслеживать контакты

В Москве пациенты с ОРВИ с 1 октября будут проходить тест на антиген к ковиду и в случае положительного результата будут считаться подтверждёнными ковидными. По словам заммэра города Анастасии Раковой, это позволит "быстрее поставить диагноз и начать правильное лечение". Однако вместе с тестом на антиген все пациенты будут проходить и ПЦР-тестирование.

Таким образом, теперь людей с симптомами ОРВИ будут тестировать на ковид двумя разными способами. В июле Ракова уже объявляла, что все пациенты с ОРВИ будут рассматриваться как зараженные коронавирусом и им и их близким нужно будет изолироваться до получения отрицательного результата теста.

Кроме того, московская мэрия намерена потратить 175 млн рублей на модернизацию Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), чтобы следить за передвижением людей с ковидом и находить людей, контактировавших с ними.





Чтобы следить за школьниками, в ЕМИАС будет добавлен блок "Контактные лица в образовательных организациях". С помощью него власти смогут получать данные о заболевших детях, учителях и о тех, кто с ними контактировал. Будет осуществляться розыск контактных лиц.

Под розыском имеется в виду, что граждан будут информировать о контакте с заболевшим и о необходимости изолироваться.





При поиске контактных лиц в школах нужно будет получить от родителей согласие на обработку персональных данных детей.