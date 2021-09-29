Московским врачам заплатят за вакцинацию "сверх плана", на губернатора Петербурга подали в суд

Мэрия Москвы назначила "стимулирующие выплаты" медикам за вакцинацию граждан от ковида -- доплаты получат те, кто привлечёт граждан к вакцинации или ревакцинации сверх установленного плана с 1 сентября по 31 декабря 2021 года.

За одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет доплата составит 200 рублей, за привитого в возрасте старше 60 лет -- 400 рублей.

Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал административный иск к правительству региона и губернатору Александру Беглову.

Истцы - ООО "Кидс Ап" и физлица - Галина Минченко, Елена Ноткина, Светлана Шошина и Виктория Семёнова.

Они просят суд признать недействующим постановление правительства Петербурга №121, которое вводит антиковидные ограничения и запреты при работе уличных аттракционов, торговых центров, общепита, бассейнов, фитнес-центров, оказании туристических услуг, включая требования о вакцинации 80% сотрудников.



