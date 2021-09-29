Датский художник присвоил деньги музея и назвал это произведением искусства

Датский художник Йенс Хаанинг взял у музея концептуального искусства Кунстен 84 тысячи долларов (534 тысячи крон) на то, чтобы повторить свой концептуальный шедевр, когда на двух стендах выставлялся его годовой доход (настоящие деньги). Эта работа была частью выставки, название которой можно перевести как "За работу" ("Work it out").

Однако получив деньги, Хаанинг прислал музею два пустых стенда и сообщил , что теперь шедевр называется "Бери деньги и беги". Возвращать деньги он не намерен и передаёт музею, что его работа заключается в том, что он взял деньги. Он сказал, что музей ему недоплачивал, и призвал людей, работающих в неудовлетворительных условиях, последовать его примеру.



