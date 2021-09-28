Россияне считают, что сами они заботятся об экологии, а вот другие — нет

Согласно опросу ВЦИОМа , большинство россиян (58%) считают, что они сами или члены их семей что-то делают для решения экологических проблем. Однако 68% россиян полагают, что другие россияне ничего для этого не делают.

В том числе, 38% россиян убирали за собой мусор на природе, 31% сортировали мусор, 19% высаживали деревья и цветы, 16% не мусорили, 10% организовывали или принимали участие в субботниках.

84% стараются всегда использовать энергосберегающие лампочки (79% в 2019 г.), 76% экономят в быту воду (74% в 2019 г.), 45% сортируют бытовой мусор (27% в 2019 г.), 39% сдают опасный мусор (батарейки, электронику, ртутные лампы, 23% в 2019 г.).







