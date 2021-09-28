В школе Перми молитву Аллаху назвали физкультурным упражнением
- 28.09.2021, 18:58,
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В школе № 123 города Перми на уроке физкультуры учитель велел ребятам-первоклассникам совершать намаз. Один из них описал, как это происходило
: «Сказали давайте помолимся Аллаху, чтобы он нам дал здоровье. Все сразу начали ему молиться, сели».
Некоторые родители подтверждают, что их дети рассказали об уроке то же самое. Однако в администрации школы им заявили, что "на уроке физической культуры используются методические приемы и упражнения на отработку быстроты реакции из разных исходных положений, в том числе сидя на полу, скрестив ноги" и что "ребята трактовали ситуацию неверно".