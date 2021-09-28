 

В школе Перми молитву Аллаху назвали физкультурным упражнением

В школе № 123 города Перми на уроке физкультуры учитель велел ребятам-первоклассникам совершать намаз. Один из них описал, как это происходило: «Сказали давайте помолимся Аллаху, чтобы он нам дал здоровье. Все сразу начали ему молиться, сели». 
Некоторые родители подтверждают, что их дети рассказали об уроке то же самое. Однако в администрации школы им заявили, что "на уроке физической культуры используются методические приемы и упражнения на отработку быстроты реакции из разных исходных положений, в том числе сидя на полу, скрестив ноги" и что "ребята трактовали ситуацию неверно". 


 


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Новые манифесты российских либералов: липкое прикосновение пошлости

Крым: земля, сталь и душа. Путевые впечатления последних лет

Крым: земля, сталь и душа. Путевые впечатления последних лет

Аутодафе для Тинтина и Покахонтас

Аутодафе для Тинтина и Покахонтас

Роботы прогонят трудовых мигрантов

Роботы прогонят трудовых мигрантов

Цифровизация на марше

Цифровизация на марше

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Сотрудники ВОЗ насиловали женщин, пока боролись с эболой в Конго

  • 22:21
  • 105

Антитела к "коронавирусу нового типа" нашли в образцах крови 2005-2011 годов

  • 22:11
  • 103

Ютуб начнёт блокировать видеоролики с любым неодобрительным упоминанием вакцин

  • 22:03
  • 113

Каждый россиянин в год выбрасывает в среднем 400 кг отходов

  • 21:54
  • 113

Только 13% россиян считают, что пожилым лучше жить в доме престарелых

  • 21:48
  • 112
Язык как средство этнической мобилизации

Язык как средство этнической мобилизации

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru