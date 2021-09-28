В школе Перми молитву Аллаху назвали физкультурным упражнением

В школе № 123 города Перми на уроке физкультуры учитель велел ребятам-первоклассникам совершать намаз. Один из них описал, как это происходило : «Сказали давайте помолимся Аллаху, чтобы он нам дал здоровье. Все сразу начали ему молиться, сели».

Некоторые родители подтверждают, что их дети рассказали об уроке то же самое. Однако в администрации школы им заявили, что "на уроке физической культуры используются методические приемы и упражнения на отработку быстроты реакции из разных исходных положений, в том числе сидя на полу, скрестив ноги" и что "ребята трактовали ситуацию неверно".