7,2 миллиона россиян могут стать невыездными
- 01.08.2021, 14:17,
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Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев назвал
число россиян, которые могут быть лишены права выезда за границу, при условии, что кредитор получит соответствующее судебное решение.
У
7,2 миллиона человек в России сейчас имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, и в отношении их может быть принята эта мера, причём гражданин России может об этом даже не узнать.
Рекомендуется проверять наличие исполнительного производства за 10-14 дней до выезда за границу. Сделать это можно на сайте Федеральной службы судебных приставов по фамилии, имени и отчеству. В случае обнаружения реально имеющегося долга в базе исполнительных производств, нужно в полном объёме погасить долг и уведомить об этом орган, наложивший запрет, после чего ещё придется ждать около десяти рабочих дней, пока обновятся данные.