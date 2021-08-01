 

7,2 миллиона россиян могут стать невыездными

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев назвал число россиян, которые могут быть лишены права выезда за границу, при условии, что кредитор получит соответствующее судебное решение.  У 7,2 миллиона человек в России сейчас имеется просроченная задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей, и в отношении их может быть принята эта мера, причём гражданин России может об этом даже не узнать.
Рекомендуется проверять наличие исполнительного производства за 10-14 дней до выезда за границу. Сделать это можно на сайте Федеральной службы судебных приставов по фамилии, имени и отчеству. В случае обнаружения реально имеющегося долга в базе исполнительных производств, нужно в полном объёме погасить долг и уведомить об этом орган, наложивший запрет, после чего ещё придется ждать около десяти рабочих дней, пока обновятся данные.

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APN.ru