47% республиканцев США считают, что "придёт время патриотам взять закон в свои руки"

Правительственный опрос для Университета Джорджа Вашингтона показал , что почти половина республиканцев в США (47%) считают, что придёт время, когда американцам-патриотам придётся взять закон в собственные руки.

С ними согласны только 9% демократов.

Кроме того, даже больше половины (55%) республиканцев полагают, что для сохранения традиционного американского образа жизни допустимо применять силу. В этом с ними согласны 15% демократов.

Профессор Университета Джорджа Вашингтона, политолог Дэнни Хейес сказал, что обеспокоен тем обстоятельством, что американские избиратели уже достигли того этапа, на котором они верят в честность проведённых выборов, только если побеждает их кандидат, и это подрывает необходимую для демократии идею равноудалённости власти.