 

47% республиканцев США считают, что "придёт время патриотам взять закон в свои руки"

Правительственный опрос для Университета Джорджа Вашингтона показал, что почти половина республиканцев в США (47%) считают, что придёт время, когда американцам-патриотам придётся взять закон в собственные руки. 
С ними согласны только 9% демократов.
 
Кроме того, даже больше половины (55%) республиканцев полагают, что для сохранения традиционного американского образа жизни допустимо применять силу. В этом с ними согласны 15% демократов.
 
Профессор Университета Джорджа Вашингтона, политолог Дэнни Хейес сказал, что обеспокоен тем обстоятельством, что американские избиратели уже достигли того этапа, на котором они верят в честность проведённых выборов, только если побеждает их кандидат, и это подрывает необходимую для демократии идею равноудалённости власти.
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APN.ru