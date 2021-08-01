 

На акции против "санитарных паспортов" во Франции вышло более 200 000 человек

 

На акции протеста против планов властей Франции в рамках "борьбы с ковидом" расширить спектр действия т.н. "санитарных паспортов" во Франции вышли более двухсот тысяч человек -- больше, чем ожидали власти, и больше, чем неделю назад. Полиция применила против них слезоточивый газ. 


Глава МВД Жеральд Дарманен сообщил о задержании девятнадцати демонстрантов и о стычках протестующих с полицией.

Помимо Парижа, демонстрации прошли в Марселе, Лионе, Ницце, Монпелье.


Если ничего не изменится, с 9 августа во Франции нужно будет предъявлять "санитарный паспорт" при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В "паспортах" должно быть указано, что человек либо вакцинирован от ковида, либо недавно сдал отрицательный тест.

 

Между тем, в Британии правительство готовит "систему социального кредита", подобную китайской. Делается это тоже под видом заботы о здоровье: предполагается вознаграждать людей "социальными очками" (которые можно будет обменять на скидки и бесплатные билеты) за то, что они покупают определённые продукты, занимаются спортом и т.п.

 



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