Возможностей отказаться от вакцинации становится всё меньше

При этом даже в тех случаях, когда человек делает прививку от ковида под угрозой увольнения -- он подписывает «добровольное согласие», то есть берёт ответственность на себя.
В то же время в сети растёт число сообщений о негативных последствиях после прививки. Особенно вопиющий случай, предположительно, произошёл на Кубани, где после прививок от ковида погибла вся семья.
Ужесточается отношение к людям, в том числе врачам, высказывающим сомнения в пользе прививок от ковида.
При попадании в эфир их подвергают цензуре (пример из Британии). В Словении начали дисциплинарный процесс в отношении врачей, высказавшихся против вакцинации от ковида.
При этом биологи прогнозируют, что "без других противоэпидемических мер" устойчивые к вакцинам штаммы ковида появятся уже через два года.
А по другим сведениям, они есть уже сейчас.
Никто никогда не доказал, что "другие противоэпидемические меры" сыграли сколько-то заметную роль в нейтрализации коронавируса. Из последних новостей на этот счёт:
-- В Сидней, после месяца безрезультатного карантина, ввели военных, чтобы усмирить население и продлить карантин ещё на неопределённый срок.
-- В Якутии отменили бесковидные зоны, поскольку рост заболевших продолжился.
-- Вице-премьер Нового Южного Уэльса признаёт, что правительство понятия не имеет, какие антиковидные регуляции работают, а какие нет.