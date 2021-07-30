Возможностей отказаться от вакцинации становится всё меньше

Минтруд, со своей стороны, уведомил, что за отказ от вакцинации работодателям разрешено "отстранять" сотрудников, даже работающих удалённо и не представляющих опасности с точки зрения заражения.

При этом даже в тех случаях, когда человек делает прививку от ковида под угрозой увольнения -- он подписывает «добровольное согласие», то есть берёт ответственность на себя.

В то же время в сети растёт число сообщений о негативных последствиях после прививки. Особенно вопиющий случай, предположительно, произошёл на Кубани, где после прививок от ковида погибла вся семья.

Ужесточается отношение к людям, в том числе врачам, высказывающим сомнения в пользе прививок от ковида.

При попадании в эфир их подвергают цензуре (пример из Британии). В Словении начали дисциплинарный процесс в отношении врачей, высказавшихся против вакцинации от ковида.

При этом биологи прогнозируют, что "без других противоэпидемических мер" устойчивые к вакцинам штаммы ковида появятся уже через два года.

А по другим сведениям, они есть уже сейчас.

Никто никогда не доказал, что "другие противоэпидемические меры" сыграли сколько-то заметную роль в нейтрализации коронавируса. Из последних новостей на этот счёт:

-- В Сидней, после месяца безрезультатного карантина, ввели военных, чтобы усмирить население и продлить карантин ещё на неопределённый срок.

-- В Якутии отменили бесковидные зоны, поскольку рост заболевших продолжился.

-- Вице-премьер Нового Южного Уэльса признаёт, что правительство понятия не имеет, какие антиковидные регуляции работают, а какие нет.



















