В Англии усугубляется пингдемия

В Англии пингдемический хаос не упорядочивается, а только усугубляется

"Пингдемией" англичане прозвали эпидемию "пингов" -- то есть сигналов, что человек так или иначе пересекался с носителем ковида и теперь должен отправиться в изоляцию.

В результате этой политики только за прошлую неделю в изоляцию были отправлены полтора миллиона человек (точнее, было отправлено полтора миллиона сигналов: поскольку они исходят из двух разных источников, то иногда могут пересекаться). Это означает, что миллионы людей не выходят на работу, рвутся логистические цепочки и поставки в продуктовые магазины, случаются перебои на транспорте, закрываются мелкие предприятия.

Каждый третий опрошенный сообщил, что по причине вынужденной изоляции потерял доход, и 40% говорят, что "самоизоляция" отрицательно повлияла на их самочувствие и ментальное здоровье.



