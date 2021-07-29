Заммэра Москвы объяснил частое перекладывание плитки

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сказал, что в Москве так часто перекладывают плитку на улицах в связи с большим количеством новых подключений к электросетям:

"Мы должны понимать, что Москва - это живой организм, и если лежит плитка на тротуаре, то под ней проходит и масса коммуникаций. И мы часто видим, что есть выгородки - там ведётся подключение к электрическим сетям. Идёт развитие города, предприятия просят подключить их к электричеству, а для этого надо снимать плитку".

Бирюков подчеркнул, что плитка удобнее асфальта именно тем, что её проще перекладывать:

"Если бы был асфальт и мы выполняли такое количество подключений к сетям, у нас были бы, как и 10 лет назад, сплошные заплатки. Поэтому неправильно говорить, что мы перекладываем плитку. Это идёт развитие живой экономики города".