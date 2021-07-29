 

В Петербурге чеченцы подрались с таджиками

Конфликт на бытовой почве между шестью жителями Чечни и четырьмя гражданами Таджикистана произошёл вечером 28 июля в гостинице "Белые ночи" на проспекте Большевиков в Петербурге. В результате драки двадцатитрёхлетний житель Чечни попал в больницу с сотрясением мозга, ещё один чеченец был направлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. На месте происшествия задержаны девять участников конфликта, а также ещё около семидесяти граждан Таджикистана и Узбекистана для установления всех обстоятельств происшествия и проверки законности нахождения мигрантов на территории РФ.

Напомним, что в ночь на 13 июля массовая драка таджиков с киргизами произошла в Москве возле метро Кузьминки. 



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