В Петербурге чеченцы подрались с таджиками

Конфликт на бытовой почве между шестью жителями Чечни и четырьмя гражданами Таджикистана произошёл вечером 28 июля в гостинице "Белые ночи" на проспекте Большевиков в Петербурге. В результате драки двадцатитрёхлетний житель Чечни попал в больницу с сотрясением мозга, ещё один чеченец был направлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. На месте происшествия задержаны девять участников конфликта, а также ещё около семидесяти граждан Таджикистана и Узбекистана для установления всех обстоятельств происшествия и проверки законности нахождения мигрантов на территории РФ.

Напомним, что в ночь на 13 июля массовая драка таджиков с киргизами произошла в Москве возле метро Кузьминки.



