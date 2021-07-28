 

Православный священник сказал, что с австралийцами поступают как с животными

Австралийский православный священник Мар Мари Эммануэль (епископ Церкви Доброго Пастыря) во время проповеди, записанной на видео, назвал сиднейский локдаун "массовым рабством" и заявил, что с австралийцами обращаются "как с животными". Он сказал также, что главный убийца иммунной системы -- это стресс, который только возрастает от того, что с людьми обращаются как с рабами или животными. "Вакцина, предположительно, укрепляет иммунную систему, но другой рукой мы принуждаем людей проходить через такой стресс и беспокойство, что это разрушает её. Так в чём же тогда польза вакцины?" -- задаётся вопросом священник.

Австралийская борьба за зеро-ковид (то есть полное истребление вируса) характеризуется карантинами, хаотично вводимыми по всей стране даже из-за нескольких заболевших и потом снова и снова продлеваемыми; запретами на работу и общение; массовыми тестированиями из-за вируса, найденного в канализации; принудительной изоляцией для "ковид-положительных" и контактных, а также просто прибывающих в страну людей; повсеместным масочным режимом. Австралийские выступления против ковидорегуляций жёстко подавляются полицией, которая не стесняется в выражениях. К примеру, молодые люди, устроившие вечеринку в объявившей локдаун Аделаиде, были не только оштрафованы, но и публично названы идиотами
Дошло до того, что даже в американском "Уолл-стрит джорнал" задались вопросом, не возвращается ли Австралия к корням -- к стране заключённых. 

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APN.ru