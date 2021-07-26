В Германии сдали в эксплуатацию жилой дом, построенный с помощью 3D-принтера

Первый в Германии жилой дом, построенный с помощью 3D-принтера, официально сдан в эксплуатацию в городе Бекум (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия).

Двухэтажный дом площадью около 160 квадратных метров рассчитан на одну семью, состоит из многослойных стен, заполненных специальным бетоном или изоляционным материалом, каждый слой не превышает нескольких сантиметров.

Благодаря использованию технологии 3D-печати сроки возведения дома значительно сократились, а сам процесс строительства упростился.

Власти германского региона выделили почти €200 тыс. на реализацию проекта. Предполагается, что в будущем, в условиях нехватки квалифицированных рабочих в отрасли, новая технология позволит сэкономить время и "оптимизировать процесс строительства".





