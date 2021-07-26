Симбаригов и Кениев обвиняются в убийстве полицейского в Ставрополе

Обвинения в наёмном убийстве замначальника отдела №4 уголовного розыска УМВД России по Ставрополю Руслана Абовяна предъявлены Ибрагиму Симбаригову, который уже дал признательные показания.

В 2020 году Симбаригов освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Он сказал следователям, что застрелил Абовяна из мести за уроженца Чечни Джамбулата Дадаева: его убили в Чечне в ходе спецоперации ставропольских полицейских в 2015 году. В задержании Джамбулата принимал участие и Абовян.

Другой предполагаемый участник преступления -- Заурбек Кениев -- объявлен в розыск.





Вооружённое нападение на замначальника отдела №4 угрозыска Ставрополя было совершено в ночь на 24 июля возле многоэтажного дома. Полицейский был ранен и умер в реанимации (по другим сведениям, скончался на месте).