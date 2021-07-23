Движение по Транссибу ограничено

Из-за паводков в Забайкалье на три дня приостановлена продажа билетов на поезда, следующие по Транссибу.

"Отменены на ближайшие даты поезда Чита - Благовещенск и обратно. Возврат билетов без удержания сборов. Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием", - говорится в сообщении РЖД.

Обсуждается перевозка пассажиров задержанных поездов авиарейсами или автобусами.

В ближайшие дни в регионе прогнозируется продолжение дождей, поэтому восстановление движения по Транссибу осложняется.

На трое суток ограничен приём в восточном направлении всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций западнее Бушулея (Забайкальский край).

Ранее сообщалось, что в пятницу утром обрушился Железнодорожный мост на Транссибирской магистрали между станциями Куэнга и Укурей Забайкальского края, погибших и пострадавших нет.

Президент Путин уже заявил, что, в соответствии с поступающими к нему докладами, первая ветка Транссиба должна быть восстановлена в течение 2-2,5 суток, а вторая - в течение пяти суток.