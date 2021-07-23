 

Движение по Транссибу ограничено

 

Из-за паводков в Забайкалье на три дня приостановлена продажа билетов на поезда, следующие по Транссибу.

"Отменены на ближайшие даты поезда Чита - Благовещенск и обратно. Возврат билетов без удержания сборов. Все пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и дополнительным питанием", - говорится в сообщении РЖД.

Обсуждается перевозка пассажиров задержанных поездов авиарейсами или автобусами.

В ближайшие дни в регионе прогнозируется продолжение дождей, поэтому восстановление движения по Транссибу осложняется.

На трое суток ограничен приём в восточном направлении всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций западнее Бушулея (Забайкальский край).

Ранее сообщалось, что в пятницу утром обрушился Железнодорожный мост на Транссибирской магистрали между станциями Куэнга и Укурей Забайкальского края, погибших и пострадавших нет.

 

Президент Путин уже заявил, что, в соответствии с поступающими к нему докладами, первая ветка Транссиба должна быть восстановлена в течение 2-2,5 суток, а вторая - в течение пяти суток.


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Дураки и дороги
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Открытое письмо

Открытое письмо

Страсти по свободе, равенству и братству

Страсти по свободе, равенству и братству

Неудачники со стройки нации

Неудачники со стройки нации

Французская память о мировой войне

Французская память о мировой войне

\

"Долой царя!" и Борьба за свободную Россию

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

75% россиян высказались против однополых браков

  • 17:48
  • 101

Российские школьники на Международной олимпиаде по математике уступили только Китаю

  • 17:40
  • 110

Учёным, предположительно, удалось победить рак молочной железы

  • 17:25
  • 105

Центробанк поднял прогноз по оттоку капитала из России

  • 17:18
  • 109

Чеченские патрули в Троицке "борются с антитеррористическими проявлениями"

  • 16:47
  • 173

Движение по Транссибу ограничено

  • 15:43
  • 117
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru