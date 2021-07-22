 

Песков считает, что власть публикует достаточно информации по ковиду

 

Отвечая на вопрос, не беспокоит ли Кремль вопрос об открытости данных, связанных с заболеваемостью ковидом, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил"Нет, не беспокоит. Мы считаем, что данные в полной мере публикуются".

Он рекомендовал журналистам, которые желают получить более полную информацию, касающуюся ситуации с ковидом в России, запрашивать Министерство здравоохранение.

Касаясь публикации некоторых СМИ о том, что переболевших ковидом в России может быть существенно больше официальных данных, Песков сказал: "Медузу" тоже я читал и ничего не понял из того, что там написано - какая-то компиляция просто непонятно чего, это я вам честно скажу. Поэтому не нужно апеллировать к этой публикации. Она абсолютно не отображает реальность".


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