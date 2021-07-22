Старики обучаются лучше, если это помогает другим

Учёные из университетов Бирмингема и Оксфорда исследовали
обучаемость стариков (60-80 лет) и молодых людей (18-36 лет). В процессе выполнения заданий обеим возрастным группам начислялись очки, которые иногда приносили доход самим участникам, иногда -- другим, а иногда вообще не имели значения. Оказалось, что молодые участники испытаний быстрее всего учатся, когда они лично финансово выигрывают от выполнения заданий. Однако старики не уступали молодым в успешности тогда, когда приносили пользу (доход) другим участникам. Если же очки не имели значения, то они не стимулировали к успеху никого из участников.