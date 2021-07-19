Молодёжь сможет оформить "Пушкинские карты"

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, "Обладателем "Пушкинской карты" станет любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет, и мы предполагаем, что за четыре года участниками станут 17 млн человек. Это школьники старших классов, студенты колледжей и вузов... Мы рассчитываем, что у ребят сформируется привычка посещать учреждения культуры, появятся новые традиции, объединившие знаковые в их жизни события с событиями в сфере культуры".

Согласно программе "Пушкинская карта", молодые люди смогут посещать учреждения культуры, а финансовые средства для этого будет предоставлять государство. Воспользоваться картой можно будет с 1 сентября 2021 года. На четыре месяца текущего года будет положено 3 тыс. рублей. В следующем году номинал составит 5 тыс. рублей. Подать заявку на участие сможет любой гражданин в возрасте от 14 до 22 лет на портале госуслуг.