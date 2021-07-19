 

В Англии отменены все внутренние ковидные ограничения

 

В Англии с 19 июля отменяются все внутренние ковидые ограничения, "несмотря на рост заболеваемости". 

Снова могут работать ночные клубы, другим заведениям разрешили работать без ограничений. Отменены предписания по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и работе из дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении пояснил, что сейчас наиболее подходящий момент для снятия ограничений, потому что, если отложить открытие на осень или зиму, "вирус будет иметь преимущество из-за холодной погоды... Если мы не сделаем этого сейчас, мы должны спросить себя, когда мы вообще это сделаем?". В заключение он призвал сограждан к вакцинации.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Раис Сулейманов: «Проблема ваххабизма в Татарстане никуда не делась»
» Русский менталитет как он есть
» Книга "В трясине псевдорыночных реформ. Хроники развала экономики России и возможности выхода из кризиса".
» Геоэкономические итоги "газовой войны". Стратегия для России: региональная держава или сырьевая колония?
» Обналичивание власти: финальная стратегия российского правящего слоя
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Французская память о мировой войне

Французская память о мировой войне

\

"Долой царя!" и Борьба за свободную Россию

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

Великий переход с Ближнего Востока на Дальний: как американцы готовятся к войне с Китаем

С такими «экспертами» никаких врагов не нужно

С такими «экспертами» никаких врагов не нужно

Как разбираться в искусстве.

Как разбираться в искусстве.

Как журналистика стала частной армией партий и олигархов

Как журналистика стала частной армией партий и олигархов

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Англии отменены все внутренние ковидные ограничения

  • 20:43
  • 0
Французская память о мировой войне

Французская память о мировой войне

\

"Долой царя!" и Борьба за свободную Россию

Это только половина дела

Умер рок-музыкант, актер и поэт Петр Мамонов.

  • 13:59
  • 910

Били его за то, что он является русским по национальности

  • 13:34
  • 1 178
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru