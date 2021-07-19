В Англии отменены все внутренние ковидные ограничения

В Англии с 19 июля отменяются все внутренние ковидые ограничения, "несмотря на рост заболеваемости".

Снова могут работать ночные клубы, другим заведениям разрешили работать без ограничений. Отменены предписания по обязательному ношению масок, социальному дистанцированию и работе из дома.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в видеообращении пояснил, что сейчас наиболее подходящий момент для снятия ограничений, потому что, если отложить открытие на осень или зиму, "вирус будет иметь преимущество из-за холодной погоды... Если мы не сделаем этого сейчас, мы должны спросить себя, когда мы вообще это сделаем?". В заключение он призвал сограждан к вакцинации.



