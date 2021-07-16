Умер рок-музыкант, актер и поэт Петр Мамонов.

Российский музыкант и актер Петр Мамонов скончался в московской клинике 15 июля 2021 года. Причина смерти — коронавирус.





27 июня 2021 года, Петра госпитализировали в связи с резким ухудшением состояния здоровья. Артист был подключен к аппарату ИВЛ, позже его ввели в состояние искусственной комы.

Со слов супруги Ольги Мамоновой Петра неоднократно пытались вывести из состояния комы, но все попытки были тщетны, в итоге было принято решение не делать этого.





Петр Мамонов был основателем и фронтменом рок-группы «Звуки Му». Как актер он снимался в фильмах "Такси-блюз", "Остров" и "Царь" Павла Лунгина, "Шапито-шоу" Сергея Лобана и других. За лучшую мужскую роль монаха-подвижника в Фильме "Остров" Пётр Мамонов был награждён премией "Золотой орел" и "Ника".