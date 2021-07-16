Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков потребовал от властей Киргизии разобраться с нападавшими на русского мальчика, который подвергался избиениям во время спортивных сборов по дзюдо, проходивших в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Как утверждают родители мальчика, били его за то, что он является русским по национальности и не исповедует ислам.

«Представитель Россотрудничества в Киргизии Виктор Нефёдов съездил в г. Чолпон-Ату Иссык-Кульской обл. для выяснения обстоятельств, встретился с семьёй пострадавшего мальчика и их адвокатом. Была предложена помощь со стороны Россотрудничества, Посольства и правового центра. Отец ребенка поблагодарил за внимание и нашу реакцию. Также представитель Россотрудничества встретился с Уполномоченной по правам ребенка Киргизии Жыпарисой Рысбековой, институт уполномоченного по правам ребёнка в Киргизии создан всего месяц назад. Киргизская сторона утверждает, что эти спортивные сборы были организованы в частном порядке, что нас как объяснение не удовлетворяет совсем: какая разница кто организатор, если был очевидный эпизод этнической и национальной розни.

Давайте всё же будем откровенны: хулиганство хулиганством, но били парня не за то, что он, например, левша, или с левой ноги ходит, а за то, что он этнический русский и православный. Это очевидно.

И чем быстрее в самой Киргизии осознают эту проблему, и в самой Киргизии разберутся с нападавшими, и обеспечат мир и безопасность для этнических русских, которые – так уж получилось – живут в республике, и являются, между прочим, полноправными гражданами Киргизии, права которых государство обязано защищать – тем лучше для Киргизии же.

Напомню: в Киргизии, в отличие от многих других республик бывшего СССР, русский язык прописан в Конституции. И сделано это, как мы догадываемся, не из «милости», не потому, что «надо приятное России сделать», а потому что именно русский язык является языком высокой культуры, науки, экономики, именно русский язык необходим сотням и сотням тысяч киргизов для того, чтобы поехать на заработки в Россию, русский язык и русские, русскоязычные, живущие в Киргизии, являются гарантом развития и, порой, цивилизационной состоятельности региона. Берегите русских и тех, кто себя отождествляет с русскими и с Россией.

Семья 9-летнего парня готова поехать в Москву, мы их приглашаем. Сейчас разрабатываем программу для поездки.

А вот тех, кто его избивал и издевался над ним, мы в «примирительные» поездки здесь не ждём, а я сам прослежу за тем, чтобы в наши обменные программы поездок в Россию эти люди не попали. К ним же будет особое внимание в случае, если они попробуют в будущем поступать в российские ВУЗы: никакой дискриминации, конечно же, всё будет очень-очень честно.

Если семья Вани решит, что тут им лучше, и решится на переезд по программе переселения соотечественников, то мы будем их сопровождать и помогать.

Бывших коллег-журналистов же призываю бережно обращаться с личными данными семьи и самого Вани, и не делать каких-то публикаций без разрешения на то самой семьи" - заключил Евгений Примаков.