Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации.

Для получения медицинского отвода от вакцинации серьезными могут стать только два основания:

- тяжелая аллергическая реакция, например, отек Квинке или анафилактический шок,

- гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин.

По мнению врачей большинство хронических заболеваний и аллергических реакций не являются основанием для отказа от прививки.

Некоторые причины - обострение хронического заболевания или острая фаза инфекционных заболеваний, могут рассматриваться как основания для того, чтобы временно отложить прививку — до нормализации состояния.