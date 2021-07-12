 

Врачи назвали основания для медотвода от вакцинации.

Для получения медицинского отвода от вакцинации серьезными могут стать только два основания:

 

-  тяжелая аллергическая реакция, например, отек Квинке или анафилактический шок, 

-  гиперчувствительность в анамнезе пациента на компоненты ранее введенных вакцин. 

 

По мнению врачей большинство хронических заболеваний и аллергических реакций не являются основанием для отказа от прививки.

Некоторые причины  - обострение хронического заболевания или острая фаза инфекционных заболеваний, могут рассматриваться как основания для того, чтобы временно отложить прививку — до нормализации состояния.

 

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