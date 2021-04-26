«Неофеодализм: футурология и истоки». Отрывки из книги.

Можно ли назвать эпоху мезолита первым «феодализмом» в истории, феодализмом без приставки «нео-»? Если понимать под «феодализмом» эпоху уменьшения человеческих коллективов, упрощения общественного устройства, которые, однако, привели к ярким инновациям в разных сферах жизни, - то, безусловно, да!

Но, возможно, первым феодализмом было, например, прохождение человечеством эпохи резкого снижения численности после извержения вулкана 70 тыс. лет назад. Но о столь отдаленных эпохах судить пока ещё затруднительно.

Во многих культурах неолита и медно-каменного века (энеолита) вновь развились крупные, многолюдные сообщества. Которые при переходе к эпохе бронзы также могли испытать дробление и минимализации одновременно с развитием новых технологий. Позже на их основе вновь укрепились крупные иерархические сообщества, такие, как Древний Египет.

После падения цивилизаций бронзового века наступил Долгий железный век с его автономными общинами и постоянными войнами. В рамках этой эпохи возник античный полис.

Поздняя античность на некоторое время восстановила некоторые аспекты «бронзовых» цивилизаций: сравнительный комфорт для части населения «цивилизованного мира», значительная роль торговли, сакрализация власти и пр.. При этом в обществе господствовало уже другое мировоззрение: абстрактная философия, монотеизм.

Но в период средневековья в Европе вплоть до раннего Нового времени возобладали традиции Долгого железного века: партикуляризм, большая политическая роль местной самоорганизации и мощных структур военного характера и пр. Но при сохранении основной специфики предыдущей эпохи в интеллектуальной и духовной сфере.

Но в гораздо большей степени некоторые традиции бронзового века нашли своё воплощение в Новое время: крупные государства, основанные на централизованной разветвлённой инфраструктуре, культ живых и умерших правителей и т.д. и т.п.. Однако сложившиеся в т.н. Осевое время (несколько веков до и после нашей эры) религиозные и философские доктрины сохраняли своё значение.

В будущем роль самоорганизации, внеэкономические социальные факторы могут сблизить общество с таковыми периода долгого железного века (неофеодализм, новая античность). Возможный минимализм в технике и искусстве, экономическая и техническая самодостаточность малых коллективов может сблизить его с мезолитом. В то время как ослабление и деградация религиозных и философских систем Осевого времени может возвратить духовную жизнь общества на уровень эпохи бронзы и более ранних эпох. В частности, привести к реальному обожествлению некоторых людей, вещей, предметов.

Современная техника, и в особенности искусственный интеллект, с одной стороны, увеличивают возможности власти в её контроле над людьми. С другой стороны – увеличивают возможности отдельного человека или малой группы людей. Техника – основная причина неопределённости будущего и его отличия от предыдущих эпох.

Можно возразить, что эта концепция европоцентрична. Однако для многих других территорий земного шара также характерны свои циклы, в рамках которых эпохи крупные сообщества чередуются с периодами раздробленности, минимализации человеческих сообществ, иногда – резкого падения численности населения. И для периодов единства, и периодов раздробленности могут быть характерны различные инновации.

Эту концепцию можно толковать как циклизм в масштабах всей человеческой истории (смена периодов, отсутствие прогресса) либо вписать «внутрь» теории прогресса (развитие по спирали). Какой из вариантов верный – покажут наблюдения.

Циклические концепции исторического процесса были хорошо известны ещё историкам древности. Вот как описываются циклы развития общества в концепции древнекитайского историка Сыма Цяня: «Итак, «чжун» (прямодушие), «цзин» (почёт) и «вэнь» (культурность) является, как считал Сыма Цянь, тремя китами, на которых основывается жизнедеятельность народа на протяжении всего цикла его исторического существования. Течение же процессов, которые образуют этот цикл, обуславливается неизбежной сменой основ исторической жизнедеятельности народа. Неизбежным же это изменение становится постольку, поскольку власть, основанная на одном из принципов, в конце концов обязательно перерождается в результате трансформации согласно соответствующему ей принципу. Так, прямодушие, искренность — «чжун», гипертрофируясь, как принцип политической власти и становясь самоцелью, неизбежно вырождается в то, что Сыма Цянь обозначил как дикость — «э». Соответственно и власть, которая стремится руководить, опираясь лишь на прямодушие, хочет она того или нет, приходит к тому положению вещей, которое обрекает людей на дикость, и в конечном итоге — на деградацию общественного строя, что остро ставит необходимость перехода к другому строю, основанному на принципе уважения.

Однако свои «подводные камни» имеет и принцип почтительности «цзин». Вырастая из одного из наилучших инстинктов человеческой природы — инстинкта почитания (прежде всего родителей), почтительность, в процессе формирования органического общества, начинает в своей эволюции переориентироваться на закон, власть, правителя. И в этом должна быть разумная мера. Если почтительность «цзин» трансформируется в суеверие, обожествление того, кто подобного не стоит, другими (более современными) словами, в появления культа личности, то это обуславливает наступление социального хаоса и в дальнейшем приводит к насущности перехода к следующему уровню социального устройства, который исходит из принципа «вэнь» — культурного начала, цивилизованности.

Но и принцип «вэнь» амбивалентен по своей сути. Безоглядное следование ему и его продвижение как единственно правильного и универсально действующего, вызывает господство в обществе уже не подлинной культуры, а её суррогата — формальной, нежизненной, можно сказать схоластической «псевдообразованности» и «псевдоучёности». В отношениях же между людьми преувеличение реальной роли культурного начала приводит к нарушению добрососедских, естественных связей, приглушает, а то и вообще элиминирует в них простоту, искренность, непринуждённость, сердечность. Гипертрофируясь, культурность оборачивается фальшью, постыдностью, суррогатностью. Но чтобы выбраться из этого, казалось бы, тупика, чтобы спасти человека и общество от этой неподлинности, нет, по мнению Сыма Цяня, ничего лучшего, чем вернуться к прямодушию. Цикл замыкается» (1).

Древнегреческий историк Полибий (200–120 до н. э.) и Посидоний (135 – 51 до н. э.) разделяли тоже идеи цикличности и регресса. Полибий сформулировал учение о циклической смене государственных форм, согласно которому монархия (власть религиозного, нравственного начала в обществе), теряя свое духовное содержание, может выродиться в тиранию; тирана свергает аристократия (власть качественного начала, лучших людей), которая в свою очередь вырождается в олигархию, власть узкой, ограниченной группы самых сильных или богатых; демократия же, являющая собой – как протест против олигархии – торжество количественного начала превращается в охлократию, означающую господство толпы. В этих условиях принципиальные люди начинают стремиться к неограниченной личной власти и, в результате, возникает власть одного. Круг замыкается и все повторяется вновь.

Исторические циклы укрупнения - усложнения и минимализации - упрощения, выявленные арабским учёнымXIV- начала XVстолетия Ибн Хальдуном, характерны для разных регионов земли. Но их сравнительно быстрая смена, неразвитость стадии «модерн-постмодерн», длительность «неофеодализмов» характерна именно для Востока.

Итальянский философ Джамбаттиста Вико XVII-XVIIIвв. считал, все народы в последовательно проходят три стадии развития

«Божественную» эпоху (безгосударственную при господстве жречества) Примерно соответствует архаики

Героическую эпоху (отображенную в героических эпосах) Примерно соответствует переходу от архаики к модерну.

Человеческую эпоху (описанную в традиции историографии). Примерно соответствует зрелому и позднему модерну, постмодерну

Государство возникает в героическую эпоху как система аристократического правления. Ее сменяют представительная монархия или демократия в эпоху человеческую – эпоху «естественной справедливости».

Достигнутое прогрессивное состояние общества, по Вико., необходимо сменяется стадией упадка к первоначальному положению. Практически полностью соответствует неофеодализму.

При этом Вико справедливо полагал, что степень разрушения предшествующего общественного организма тем значительнее, чем более высокий уровень зрелости и совершенства был им достигнут (2).

Известный экономист Дж. К. Гелбрейт, который ввёл в 1961 г. в оборот термин неофеодализм, описал его очень важную особенность. Это- частная власть. Власть частных лиц и структур, не имеющих статуса государственных учреждений. Формы частной власти разнообразны, а её носители – непредсказуемы.

Говоря о футурологии неофеодализма, надо помнить, что данное явление - не только (и не столько) жесткая социальная иерархия и «кастовый строй», «беззаконие». Это исчезновение социальных институтов индустриального-постиндустриального общества (бюрократии, системы образования, дорогой и большой армии, массовой культуры и искусства и других). Эти институты во многом заменит хайтек (но где-то обойдутся и без него, возможно появление технически отсталых сообществ). Неофеодальный уклад жизни может основываться бесправии «низов», которых власть непрерывно контролирует в режиме реального времени. Где-то "верхи" вообще попытаются обходиться без "низов".

Но неофеодальное общество может основываться и на прямой демократии. И на различных сочетаниях выше названных полюсов. Например, где-нибудь и когда-нибудь прямая демократия может соединиться с наследственной монархией (как гарантией против захвата власти диктатором).

Значимость самоорганизации, внеэкономические социальные факторы могут сблизить неофеодальный уклад с обществами «долгого» железного века, который включает в себя Античность и Средневековье. Возможный минимализм в технике и искусстве, экономическая и техническая самодостаточность малых коллективов может сблизить его с мезолитом. В то время как ослабление и деградация религиозных и философских систем Осевого времени может кое-где возвратить духовную жизнь общества на уровень эпохи бронзы и более ранних эпох. В частности, привести к реальному обожествлению некоторых людей, вещей, предметов. А где-то может возродиться религиозность, сходная со средневековой.

Все эти воплощения неофеодального уклада могут как существовать одновременно, так и сменять друг друга на некой территории.

Надо помнить, что это разнообразие может быть унифицировано, сведено на некоторое время к нескольким шаблонам. Или наоборот. Всё может быть! Надо о талебовском чёрном лебеде. Что-то случилось - и одни линии вероятного развития пресеклись, открылись новые.

Примечания

Сыма Цянь URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сыма_Цянь(дата обращения: 01. 10. 2020). Дианова В.М. Концепция циклического развития культуры Джамбаттисты Вико и ее последователи. URL.:http://anthropology.ru/ru/text/dianova-vm/koncepciya-ciklicheskogo-razvitiya-kultury-dzhambattisty-viko-i-ee-posledovateli(дата обращения: 01. 10. 2020).





Как будут «строить неофеодализм».

Вначале люди будут пытаться вернуть себе то, что им было дорого за последние 2 тысячи лет. «То» включает в себя очень и очень многое, и люди чувствуют, что могут потерять «то». И в результате борьбы за возвращение «то» полностью или по большей части добьют.

Как будут создаваться неофеодальные сообщества.

Представители нынешней элиты продолжает сохраняет контроль над мощным охранно-силовым комплексом. Он не даёт разложиться также серьёзному инфраструктурно- производственному комплексу и переводит его на новые рельсы (робототехника, 3D-технологии и пр.)

Менеджеры среднего звена, силовики, инженеры-конструкторы и просто неожиданные люди спасают «старые» комплексы защиты и жизнеобеспечения, но без участия прежней элиты.

Представители нынешней элиты, либо менеджеры среднего звена, силовики, инженеры-конструкторы и просто неожиданные люди создают практически с нуля комплексы защиты и жизнеобеспечения, опираясь на активное использование робототехники, 3D-технологий и пр.

Некие квазитрадиционные, относительно примитивные сообщества налаживают отношения сообществами первых трёх типов. Например, поставляют какие-то виды продовольствия в обмен на 3D-изделия, осуществляют какие-то виды «пограничной службы» и пр… Самостоятельно выжить примитивным сообществам при неофеодализме будет непросто…

Было бы очень наивным считать, что при неофеодализме некоторые народы либо религиозные общности обречены на процветание либо уничтожение. Скорее их отдельные «структурные единицы» ждёт разная судьба…





Базис перехода к неофеодализму — перестройка всех элементов общества в соответствии с переходом на новые виды получения электроэнергии (энергия ветра, воды, термоядерный синтез, использование водорода и пр.) и перестройки промышленности на основе и перестройки промышленности на основе 3D-технологий. Конкретные воплощения неофеодального общества во многом будут определяться тем, кто будет владеть и распоряжаться этими технологиями.





Коллектив выживания

Коллектив выживания – это минимальная группа людей, могущих совместно обеспечить своё существование, не привлекая для своей поддержки какие-либо другие группы людей.

Но это — характеристика коллектива выживания как идеального типа. Чаще всего реальные коллективы выживания сотрудничают друг с другом в рамках сетей коллективов, выполняет только часть функций, необходимых для поддержки членов коллектива.

Другая важная характеристика коллектива выживания – это коллектив, посредник между отдельным человеком и обществом в целом (народом, государством). Коллектив выживания амортизирует давление на человека государственных и прочих структур, помогает человеку защититься от произвола сильнейших, пережить трудные времена, экономические и социальные кризисы и пр.

Коллектив выживания требует от человека соблюдения неких установленных в нём моральных норм, совместной деятельности на благо всего коллектива и других его членов.

Коллективы выживания, как правило, объединены в какие-либо более крупные структуры, например этносы, церкви. Эти объединения строятся, помимо всего прочего, на основе солидарности, общности интересов.

Существует масса различных традиционных видов коллективов выживания. Это группы, организованные по родственному и территориальному принципам, религиозные сообщества. Известны как традиционные, так и модерные виды коллективов выживания, такие как организации, ставящие своей задачей защиту юридических прав своих членов, территориальные органы самоуправления и самоорганизации (по типу американских комьюнити). Это и другие организации, составляющие гражданское общество. Коллективы выживания формируются по родственному и земляческому принципам. В них объединяются единомышленники.

Специфика современной ситуации в том, что традиционные коллективы выживания в среде европейских народов (в том числе и русского) разрушены, находятся в стадии деградации либо мало эффективны. Институты гражданского общества в основном отстаивают интересы различных меньшинств. Основная масса населения защищена ими далеко не достаточно. Функции коллектива выживания для большинства современных европейцев выполняет государство.

В принципе, говорить об исчезновении коллективов выживания у наиболее урбанизированных народов преждевременно. Другое дело, насколько они, зачастую, слабо разветвлённые и не слишком эффективные.

Кризисные явления современного общества заставляют задуматься о возрождении сетей коллективов выживания, укрепления отдельных коллективов.









Девять неофеодальных профессий, лидеры и ассистенты.

Социально-профессиональный состав общества при неофеодализме изменится коренным образом.

Основными профессиями станут программист, врач, инженер, воин, монтажника- наладчика, животновод / растеневод, священник / идеолог, архивариус и системный аналитик.

Из представителей элиты имеют шанс выжить, сохранить и повысить свой статус те, кто сможет наладить эффективное производства программного продукта, техники и продуктов питания. А также обеспечить безопасность этого производства, связанного с ним людей. У лидера может быть ассистент / ассистенты, которые могут в разных вариациях выполнять обязанности идеологов, архивариусов, системных аналитиков. Среди ассистентов могут «угнездиться» и некоторая часть творческих людей. Чем сильнее и богаче будет лидер, тем больше возможностей у последних выжить.

Очень туманны перспективы и тех, у людей с низкой квалификацией, тех, кто не владеет одной из указанных выше девяти профессий. Или не сумеет быстро освоить одну из них. Невостребованными будут простые специальности, представителей которых легко заменят роботы.

Очень важны будут люди, умеющие изобретать нечто полезное и при этом недорогое.

Уцелеет мало невыносливых и негибких людей. Причём выносливость и гибкость важнее силы, ума и ярких достоинств.





Переход к неофеодализму и удовольствие.

При переходе к неофеодализму помогут необременительные привычки, доставляющие этому человеку максимальное удовольствие. Вроде любви к птичьему пению, любованию рассветами или закатами. Склонность к таким вещам надо в себе развивать.

В целом при переходе к неофеодализму может очень помочь врождённый оптимизм и жизнелюбие.