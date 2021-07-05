В РФ запретили называть шампанским вино из Шампани

Французский Комитет вин Шампани, объединяющий производителей шампанского, выразил недовольство новыми требованиями российской стороны о маркировке, согласно которым именовать "шампанским" разрешается только продукцию, произведённую в России.

Во Франции и ЕС шампанским называют французское игристое вино, произведённое во французском регионе Шампань, строго определённым методом и с использованием определённых сортов винограда. Однако в связи с поправками в 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, которые были приняты Госдумой в трёх чтениях и одобрены Советом Федерации 23 июня, в России теперь будет только одно шампанское -- "российское". Французским производителям предлагается писать на своих бутылках, направляемых в Россию, -- "игристое вино".



