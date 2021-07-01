 

"Коренные народы Украины" -- крымские татары и караимы

 

Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины, каковыми были признаны крымские татары, караимы и крымчаки.

Закон определяет "коренной народ" как "автохтонную этническую общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытных языка и культуры, имеет традиционные социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом, составляет этническое меньшинство в составе населения и не имеет собственного государственного образования за пределами государства".

 

Таким образом, крымские татары признаны "сформировавшимися на территории Украины". 

"Коренным народам" гарантированы законом "культурные, образовательные, языковые и информационные права, а также право на устойчивое развитие".

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