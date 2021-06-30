Солнечный свет уничтожает коронавирусы за 5 минут

Учёные решили удостовериться, насколько сильно ультрафиолетовое излучение Солнца влияет на вирусы. Биологи под руководством профессора Университета штата Аризона Георга Вондрака создали ультрафиолетовый излучатель, который работает подобно Солнцу, и облучили два патогена: коронавирусы SARS-CoV-2 и HCoV-NL63 (вызывает бронхит). За пять минут количество частиц SARS-CoV-2 и HCoV-NL63, которые могли бы заражать клетки, снизилось на 98%. За несколько десятков минут под солнечным ультрафиолетом обе культуры вирусов полностью потеряли жизнеспособность, причём схожие результаты были получены как для яркого, так и тусклого солнечного света.