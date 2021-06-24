 

Коронавирус. Временный порядок посещения ресторанов и другие решения в Москве и Подмосковье.

 

В Москве посетить заведения общепита с 28 июня можно будет только привитым, переболевшим не более чем полгода назад либо обладателям отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем три дня назад. 


Такие же требования будут для доступа на летние веранды и в сезонные кафе на улицах и в парках. 

 

Вход посетителей в театры и кинотеатры и стадионы также по QR-кодам.

Прийти на личный прием к мировым судьям смогут только привитые от COVID-19.

 

Ректоры столичных вузов рекомендовали пускать на очные занятия в новом учебном году только привитых студентов. Однако можно справку о наличии антител или документы о противопоказаниях к прививке.

 

Получить плановую медицинскую помощь в больницах можно будет только после вакцинации. Это требование не распространяется на тех, у кого есть противопоказания.

 

Также столичное управление Роспотребнадзора обязало работодателей отстранять от работы сотрудников, отказавшихся вакцинироваться от COVID-19.

 

Наличие защиты от коронавируса подтверждается специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием:

- электронной медицинской карты Москвы;

- портала mos.ru;

- ресурса ЕМИАС.ИНФО;

- Единого портала государственных и муниципальных услуг или специализированного приложения «Госуслуги. Стопкоронавирус»,

- в регистратуре городской поликлиники. 


Бумажные справки не подойдут.

 

В Подмосковье QR-код потребуется для доступа на спортивные, культурные и зрелищные мероприятия, а также в заведения общепита — как за столики внутри, так и на летние веранды. Такие же правила будут для зоопарков, аттракционов и детских игровых комнат.

 

Без кода нельзя будет поселиться в гостинице дольше чем на трое суток.


Заказы на перевозку пассажиров смогут принимать только водители такси с QR-кодами.


На спортивных, развлекательных, культурных мероприятиях могут присутствовать максимум 1500 человек. 

 

Непривитым чиновникам и тем, кто переболел больше полугода назад запрещено входить в здание областного правительства.

 

 

 

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