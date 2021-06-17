Принят закон о блокировке звонков и SMS по подменным номерам

Госдума приняла закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа по подменным номерам. Документ закрепляет в законе "О связи" обязанность операторов связи блокировать такие звонки и SMS.

При этом операторы не имеют права менять номер или уникальный код идентификации инициатора соединения.

Операторы должны будут подключиться к созданной радиочастотной службой Роскомнадзора системе и обмениваться с ней информацией: представлять Роскомнадзору данные о результатах проверок телефонных номеров, об абонентах и используемом ими "оконечном оборудовании", о "фактах и видах" соединений между абонентами, в том числе передаче и получении ими голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, видео и звуков, об объёме переданной и полученной информации, датах и времени её передачи и получения.



