 

Принят закон о блокировке звонков и SMS по подменным номерам

 

Госдума приняла закон о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа по подменным номерам. Документ закрепляет в законе "О связи" обязанность операторов связи блокировать такие звонки и SMS.

При этом операторы не имеют права менять номер или уникальный код идентификации инициатора соединения.

 

Операторы должны будут подключиться к созданной радиочастотной службой Роскомнадзора системе и обмениваться с ней информацией: представлять Роскомнадзору данные о результатах проверок телефонных номеров, об абонентах и используемом ими "оконечном оборудовании", о "фактах и видах" соединений между абонентами, в том числе передаче и получении ими голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, видео и звуков, об объёме переданной и полученной информации, датах и времени её передачи и получения.


 

 



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APN.ru