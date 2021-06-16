 

Коллекторам запретили общаться с родственниками и друзьями должников

 

Госдума приняла закон, запрещающий коллекторам общаться с родственниками и друзьями должников без их письменного согласия.

Законом предусмотрено, что любое взаимодействие с членами семьи должника, родственниками, иными проживающими с ним лицами или соседями, направленное на возврат просроченной задолженности, "может осуществляться только в случае письменного предварительного согласия указанных лиц".

Предусматривается и право родственников и друзей (либо иных третьих лиц) на отзыв ранее данного согласия.



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APN.ru