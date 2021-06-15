Мигрантам продлили срок до конца сентября

Президент России Владимир Путин продлил до 30 сентября срок урегулирования правового положения мигрантов в РФ.

В случае обращения с таким заявлением, мигранта не будут депортировать и запрещать ему въезд в РФ в дальнейшем.

Иностранцы, которые не желают урегулировать свой правовой статус, могут выехать за пределы РФ до 30 сентября. Если до этого времени положение мигрантов не будет урегулировано, их должны будут выдворить.

Нет необходимости обращаться в органы внутренних дел гражданам, имеющим по состоянию на 16 июня действительные визы, документы с проставленными отметками о разрешённом сроке пребывания или подтверждающие временное или постоянное проживание в РФ.

Введённые меры не распространяются на лиц, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку.