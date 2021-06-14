Только четверть мигрантов с истекшим сроком пребывания урегулировали свой статус

В Едином миграционном центре в Подмосковье по этому поводу сказали следующее: "Что будет после 15 июня пока непонятно. Насколько мы знаем, пока никакого продления этих сроков не было. Поэтому если так и останется, то в таком случае большому количеству иностранных граждан, кто не успел легализоваться, придется пересекать границу".



