 

Только четверть мигрантов с истекшим сроком пребывания урегулировали свой статус

 
Послабления из-за пандемии коронавируса, действующие в России с апреля прошлого года для иностранных граждан, продлевать "пока не планируется", между тем из оставшихся в России 1,6 млн мигрантов с истекшим сроком пребывания свой правой статус урегулировали только 400 тыс.

В Едином миграционном центре в Подмосковье по этому поводу сказали следующее: "Что будет после 15 июня пока непонятно. Насколько мы знаем, пока никакого продления этих сроков не было. Поэтому если так и останется, то в таком случае большому количеству иностранных граждан, кто не успел легализоваться, придется пересекать границу".


В апреле нынешнего года замглавы МВД РФ Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые находятся на территории России, чтобы не доводить дело до их принудительного выдворения; при этом он подчёркивал, что никакой правоприменительной практики к гражданам стран СНГ за нарушение миграционных режимов до 15 июня применяться не будет. 

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APN.ru