Только четверть мигрантов с истекшим сроком пребывания урегулировали свой статус

В Едином миграционном центре в Подмосковье по этому поводу сказали следующее: "Что будет после 15 июня пока непонятно. Насколько мы знаем, пока никакого продления этих сроков не было. Поэтому если так и останется, то в таком случае большому количеству иностранных граждан, кто не успел легализоваться, придется пересекать границу".
В апреле нынешнего года замглавы МВД РФ Александр Горовой обратился к представителям стран СНГ с просьбой провести профилактическую работу с нелегальными мигрантами, которые находятся на территории России, чтобы не доводить дело до их принудительного выдворения; при этом он подчёркивал, что никакой правоприменительной практики к гражданам стран СНГ за нарушение миграционных режимов до 15 июня применяться не будет.