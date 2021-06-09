 

В МВД назвали вывод людей на несанкционированные акции проявлением экстремизма

 

Представитель МВД в ходе рассмотрения иска о признании ФБК (признан НКО-иноагентом) экстремистской организацией назвал несанкционированный вывод людей на несогласованные акции проявлением экстремизма. 

В прокуратуре полагают, что такие организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации, "фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария цветной революции".

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APN.ru